Suposta vítima de abuso de Kevin Spacey teria filmado agressão

O homem que acusou o ator Kevin Spacey de agressão sexual em uma localidade turística perto de Boston em 2016 filmou parte do ocorrido, segundo a denúncia consultada pela AFP.

O ator americano, de 59 anos, estrela da série “House of Cards” e ganhador de dois Oscar, será acusado formalmente no tribunal da ilha de Nantucket em 7 de janeiro, por “agressão sexual com lesões a uma pessoa com mais de 14 anos”.

Se for considerado culpado, poderá ser condenado a até cinco anos de prisão.

William Little, que tinha 18 anos no momento da suposta agressão, em julho de 2016, contou à polícia que enviou mensagens pelo Snapchat, entre elas um vídeo, a sua namorada quando estava no bar-restaurante “Club Car” de Nantucket com o ator, segundo a denúncia.

Little era funcionário no “Club Car” e naquela noite ficou no restaurante após seu expediente para ver Kevin Spacey, de quem era fã.

Após se apresentar ao ator e afirmar ter 23 anos – no estado de Massachusetts a idade mínima para o consumo de álcool é 21 anos – começou a beber com ele, primeiro cerveja e depois uísque.

De acordo com o texto, Spacey então convidou o jovem a ir a sua casa com outros amigos.

Little recusou o convite, suspeitando que o ator estava tentando seduzi-lo, mas ficou no bar porque “queria uma foto com Spacey, algo para o Instagram”.

O ator então começou a molestar sexualmente o jovem, colocando sua mão por cima da calça dele, segundo o texto.

Little tentou afastar de Spacey, ao mesmo tempo em que trocava mensagens com sua namorada sobre a agressão. Como ela não estava acreditando nele, ele enviou um vídeo do ator colocando a mão em sua calça.

O jovem então deixou o bar, seguindo o conselho de uma mulher que viu que “ele estava aflito”. Ele voltou ao trabalho no dia seguinte e informou ao dono do bar sobre o incidente, disseram os documentos do tribunal.

O texto diz que a polícia recuperou o vídeo e o mostrou ao jovem, que confirmou que se tratava dele e de Spacey.

Spacey, que foi expulso da vida pública por acusações de má conduta sexual em 2017, ainda não comentou as últimas acusações.

Mas nesta semana ele postou um vídeo na internet em que aparece falando sobre acusações de abuso sexual no personagem de Frank Underwood, o político que interpretava em House of Cards.

O advogado de Spacey não respondeu imediatamente a um pedido de comentários da AFP.