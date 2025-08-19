Mundo

Suíça pode conceder imunidade a Putin em conferência de paz

Presidente da Rússia é alvo de mandado de captura do Tribunal Penal Internacional desde 2023

Vladimir Putin: presidente da Rússia tem mandato de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) desde 2023. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10h58.

A Suíça afirmou nesta terça-feira que poderia conceder imunidade ao presidente russo, Vladimir Putin, caso ele viaje ao país para participar de uma conferência de paz. A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores suíço, Ignazio Cassis, durante entrevista coletiva em Berna, ao lado de seu homólogo italiano, Antonio Tajani.

De acordo com o jornal português SiC Notícias, Cassis explicou que, no ano passado, o governo federal suíço aprovou novas regras permitindo imunidade a indivíduos sob mandado internacional de detenção quando se trata de participação em conferências de paz organizadas no país.

“Essa medida não se aplica a deslocamentos por motivos pessoais”, destacou o chanceler.

Mandado de captura e contexto internacional

Putin é alvo de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional (TPI) desde 2023, acusado de envolvimento no sequestro e deportação de crianças ucranianas para a Rússia a partir de territórios ocupados na Ucrânia. O Kremlin nega as acusações e considera o processo do TPI politizado.

As declarações da diplomacia suíça ocorrem em um momento de intensa movimentação internacional em torno da guerra na Ucrânia. Na segunda-feira, em Washington, o presidente americano, Donald Trump, recebeu o líder ucraniano Volodymyr Zelensky em uma cúpula com líderes europeus.

Nesta quarta-feira, os 27 países da União Europeia farão um balanço das reuniões realizadas na capital americana, que tiveram como foco a busca de caminhos para um cessar-fogo e a retomada das negociações de paz.

 

