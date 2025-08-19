Putin propõe reunião com Zelensky em Moscou, diz agência

Redação Exame
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11h37.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs organizar uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, segundo informações da agência internacional AFP.
Segundo a agência, o convite teria ocorrido durante uma ligação telefônica com Donald Trump nesta segunda-feira, 18
"Putin mencionou Moscou", afirmou uma fonte à AFP. O presidente ucraniano, que estava na Casa Branca com líderes europeus no momento da ligação, negou a proposta.