Putin propõe reunião com Zelensky em Moscou, diz agência

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs organizar uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, segundo informações da agência internacional AFP.

Segundo a agência, o convite teria ocorrido durante uma ligação telefônica com Donald Trump nesta segunda-feira, 18

"Putin mencionou Moscou", afirmou uma fonte à AFP. O presidente ucraniano, que estava na Casa Branca com líderes europeus no momento da ligação, negou a proposta.