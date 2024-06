Submarino russo chega a Cuba e causa apreensão no Ocidente

Um dos novos submarinos da Rússia parou na costa de Cuba e está gerando preocupações no Ocidente. Moscou vai fazer exercícios militares na área. As informações são do Business Insider.

O Kazan, com mísseis movidos a energia nuclear, faz parte de uma classe relativamente nova de submarinos que preocupa há anos militares dos EUA e do Ocidente devido ao seu poder de fogo.

Três navios russos, bem como o Kazan, chegaram a Cuba nesta quarta-feira para uma "visita oficial" de cinco dias, antes de um grande exercício aéreo e marítimo simultâneo no Caribe.

Embora as autoridades norte-americanas tenham afirmado que estão monitorando navios e não preveem qualquer perigo iminente na região, a chegada do Kazan causa impacto.

Os submarinos russos da classe Yasen, como o Kazan, são representantes de uma marinha que os russos se orgulham bastante. Moscou começou a a trabalhar na classe durante a Guerra Fria, e o primeiro submarino da classe, o Severodvinsk, foi concluído no final de 2013.

Esse movimento da Rússia em Cuba serve a múltiplos propósitos. Ocorre antes dos exercícios aéreos e marítimos caribenhos, os primeiros realizados pela Rússia na área desde 2019. Serve também para fortalecer os laços Rússia-Cuba. E passa um sinal para os EUA da força da Rússia em meio à guerra na Ucrânia.

As tensões estão particularmente altas depois de os EUA terem concordado em permitir que a Ucrânia utilizasse suas armas de longo alcance para atacar alvos em território russo.

A Rússia planeia construir pelo menos mais nove submarinos Yasen no total, mas há indicações de que mais poderão estar a caminho no futuro.