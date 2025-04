SpaceX lidera proposta para sistema antimísseis do governo Trump, diz Reuters

O governo dos Estados Unidos avalia uma proposta de Elon Musk e seus parceiros para liderar a construção do “Golden Dome”, novo sistema de defesa antimísseis anunciado pelo presidente Donald Trump. A iniciativa envolve a criação de uma rede de centenas de satélites para detectar e interceptar ameaças em tempo real, segundo a Reuters.

A SpaceX, de Musk, juntou-se à Palantir, empresa de análise de dados cofundada por Peter Thiel, e à fabricante de drones Anduril, do empresário Palmer Luckey. As três empresas têm histórico de envolvimento com o setor de defesa e mantêm relações próximas com a atual administração.

Segundo fontes próximas ao projeto ouvidas pela agência Reuters, o plano propõe a implantação de até 1.000 satélites para rastreamento de mísseis, com uma segunda constelação de 200 satélites armados com lasers ou ogivas para neutralização das ameaças. O consórcio liderado pela SpaceX, no entanto, não atuaria diretamente na parte armada do sistema.

Além do escopo técnico, o grupo apresentou um modelo comercial inédito: em vez de vender a tecnologia ao governo, a SpaceX ofereceu um sistema de assinatura.

Nesse modelo, o governo norte-americano pagaria pelo acesso ao serviço, mas não teria controle total sobre o sistema ou seu desenvolvimento futuro. A proposta pode acelerar a implantação do projeto, ao mesmo tempo em que contorna certos trâmites burocráticos do Pentágono.

Missão estratégica e influência política

O “Golden Dome” é uma das prioridades estabelecidas por Trump em ordem executiva datada de 27 de janeiro, na qual o presidente classificou ataques com mísseis como “a maior ameaça catastrófica aos Estados Unidos”.

A proposta do grupo de Musk foi apresentada em reuniões com autoridades da Casa Branca e do Departamento de Defesa. Embora o Pentágono tenha sinalizado apoio à ideia, fontes envolvidas alertam que o projeto ainda está em estágio inicial e pode sofrer alterações significativas até sua implementação.

SpaceX, Palantir, Anduril e representantes do governo não se pronunciaram sobre os detalhes da proposta. A Reuters apurou que a relação direta de Musk com o governo, como conselheiro especial encarregado de otimizar os gastos públicos, pode influenciar na tomada de decisão.