Sheinbaum diz que "continuará sendo Golfo do México para o mundo inteiro"

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira, 20, que o Golfo do México continuará sendo chamado assim por todo o mundo, apesar da ordem do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de renomear o corpo de água como 'Golfo da América'.

"Ou seja, o que corresponde à plataforma continental dos Estados Unidos, eles chamam de Golfo da América, para nós ainda é Golfo do México e para o mundo inteiro, então é importante ver o que diz o decreto", declarou a governante mexicana em sua tradicional coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum minimizou as implicações da ordem executiva de Trump, que cumpriu sua promessa de passar a chamar o Golfo do México de "Golfo da América" ​​por acreditar que o México é "governado por cartéis de drogas" e é "um lugar muito inseguro".

"Muito em breve, vamos mudar o nome do Golfo do México para 'Golfo da América'", afirmou Trump na segunda-feira em um discurso repleto de propostas políticas para inaugurar uma "nova era de ouro" nos Estados Unidos, que também inclui "retomar" o controle do Canal do Panamá.

Embora a Flórida, governada pelo republicano Ron de Santis, tenha se tornado o primeiro estado dos EUA a chamá-lo de "Golfo da América" ​​em um alerta meteorológico, Sheinbaum observou que o resto do mundo continuará a chamá-lo de Golfo do México.

"O Golfo do México, além de tudo, está estabelecido por sua plataforma continental, para nós e para o mundo inteiro continua sendo o Golfo do México", frisou.