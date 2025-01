Trudeau avisa Trump que Canadá está preparado para responder tarifas

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, avisou nesta terça-feira, 21, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está preparado para responder às tarifas de 25% que o republicano está considerando implementar a partir de 1º de fevereiro.

"Se o presidente decidir prosseguir com tarifas sobre produtos canadenses, o Canadá responderá e tudo está sobre a mesa", disse Trudeau em uma entrevista coletiva.

O primeiro-ministro acrescentou que "se tarifas forem impostas", responderão "de maneira robusta, rápida e comedida para proteger empresas e setores canadenses".

Trudeau concluiu hoje uma reunião de dois dias com seu gabinete para discutir a chegada de Trump ao poder e os primeiros passos tomados pelo presidente dos EUA horas após sua cerimônia de posse.

Embora o novo governo dos EUA tenha indicado inicialmente que revisaria suas relações comerciais a partir de abril antes de impor tarifas, na noite de segunda-feira Trump declarou que estava considerando impor tarifas de 25% ao Canadá e ao México.

Trudeau classificou o vaivém de Trump em menos de 24 horas como uma tática de negociação que o Canadá já sofreu durante sua primeira presidência, entre 2017 e 2021.

"Trump sempre foi um negociador especialista e fará o que puder para manter seus parceiros um pouco desequilibrados", disse.

O primeiro-ministro canadense declarou em vários momentos da coletiva de imprensa que espera que os fatos do relacionamento bilateral prevaleçam sobre os impulsos de Trump.

Nesse sentido, enfatizou que os Estados Unidos dependem de matérias-primas, do petróleo, do gás e da eletricidade do Canadá.

"É isso que o Canadá oferece, de forma acessível, segura e confiável", comentou, ressaltando que "a alternativa que têm são mais recursos de Rússia, China ou Venezuela”.

“O Canadá é um parceiro seguro e confiável em um mundo incerto", completou.

Os Estados Unidos e o Canadá, juntamente com o México, mantêm há décadas um acordo de livre comércio no valor de centenas de bilhões de dólares por ano.

O Canadá sofre com um alto nível de dependência comercial dos Estados Unidos, com 77% de todas as exportações canadenses indo para seu parceiro e vizinho.

O atual acordo de livre comércio da América do Norte, conhecido como T-MEC, está programado para ser revisado em 2026.

Analistas canadenses apontaram que, assim como na renegociação do acordo entre 2017 e 2018, as ameaças de Trump podem ser uma tática para obter concessões do Canadá e do México visando 2026.