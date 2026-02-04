Setor privado dos EUA cria menos empregos que o esperado em janeiro

O setor privado dos Estados Unidos criou menos empregos em janeiro do que o previsto pelos analistas, segundo a pesquisa ADP/Stanford Lab divulgada nesta quarta-feira, 4. No mês, as empresas abriram 22 mil vagas, bem abaixo da expectativa de 45 mil.

A ADP classificou janeiro como um “mês medíocre” para as contratações, com desempenho mais fraco concentrado na indústria de transformação.

Os setores de educação e de serviços de saúde registraram aumento no número de empregos. Em sentido oposto, a indústria perdeu 8 mil postos no mês.

De acordo com o relatório, o setor industrial “perdeu empregos todos os meses desde março de 2024”, sinalizando uma tendência prolongada de retração.

Desaceleração no ritmo de criação de vagas

A economista-chefe da ADP, Nela Richardson, afirmou que a criação de empregos desacelerou em 2025.

“A criação de empregos recuou em 2025, com os empregadores do setor privado adicionando 398.000 postos, frente a 771.000 em 2024”, disse.

Segundo Richardson, há uma “desaceleração contínua e dramática na criação de empregos ao longo dos últimos três anos”, embora o crescimento salarial tenha permanecido estável.

O governo dos Estados Unidos deve divulgar os dados oficiais do mercado de trabalho na sexta-feira. A publicação, no entanto, pode sofrer atraso em razão do fechamento temporário do governo americano.

*Com informações da AFP