Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Setor privado dos EUA cria menos empregos que o esperado em janeiro

Pesquisa ADP aponta 22 mil vagas no mês, com perda de postos na indústria

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16h35.

O setor privado dos Estados Unidos criou menos empregos em janeiro do que o previsto pelos analistas, segundo a pesquisa ADP/Stanford Lab divulgada nesta quarta-feira, 4. No mês, as empresas abriram 22 mil vagas, bem abaixo da expectativa de 45 mil.

A ADP classificou janeiro como um “mês medíocre” para as contratações, com desempenho mais fraco concentrado na indústria de transformação.

Os setores de educação e de serviços de saúde registraram aumento no número de empregos. Em sentido oposto, a indústria perdeu 8 mil postos no mês.

De acordo com o relatório, o setor industrial “perdeu empregos todos os meses desde março de 2024”, sinalizando uma tendência prolongada de retração.

Desaceleração no ritmo de criação de vagas

A economista-chefe da ADP, Nela Richardson, afirmou que a criação de empregos desacelerou em 2025.

“A criação de empregos recuou em 2025, com os empregadores do setor privado adicionando 398.000 postos, frente a 771.000 em 2024”, disse.

Segundo Richardson, há uma “desaceleração contínua e dramática na criação de empregos ao longo dos últimos três anos”, embora o crescimento salarial tenha permanecido estável.

O governo dos Estados Unidos deve divulgar os dados oficiais do mercado de trabalho na sexta-feira. A publicação, no entanto, pode sofrer atraso em razão do fechamento temporário do governo americano.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:EmpregosEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

EUA condicionam diálogo com Irã a debate sobre mísseis e programa nuclear

Cartel colombiano suspende negociações de paz após acordo Trump–Petro

Justiça argentina pede aos EUA extradição de Nicolás Maduro

6 líderes europeus visitaram a China em 2 meses em meio à pressão de Trump

Mais na Exame

Mundo

EUA condicionam diálogo com Irã a debate sobre mísseis e programa nuclear

Future of Money

CME avalia criar sua própria criptomoeda, a "CME Coin", diz CEO

Negócios

Capital, risco e expansão: como um imigrante estruturou um negócio milionário nos EUA

Mercados

Totvs acompanha derrocada de ações de tecnologia nos EUA e despenca 12%