Trump fala em 'toque mais suave' na política de imigração após crise em Minneapolis

Mudança de discurso vem após mortes em operações federais na cidade americana

Donald Trump: declarações foram dadas em entrevista à emissora NBC

Redação Exame

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16h52.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 4, que pode ser necessário adotar um “toque mais suave” na política de imigração após os episódios de violência registrados em Minneapolis. As declarações ocorreram no mesmo dia em que o governo anunciou a retirada imediata de 700 agentes federais de imigração da cidade.

“Aprendi que talvez pudéssemos usar um toque um pouco mais suave. Mas devemos permanecer firmes”, disse Trump em entrevista à emissora NBC.

Ele voltou a criticar a gestão do ex-presidente Joe Biden, afirmando que o país teria permitido a entrada de milhões de imigrantes nos últimos anos. Segundo o presidente, o governo continuará focado na deportação de criminosos e no endurecimento das ações de controle migratório, mesmo com a retirada parcial de agentes de Minneapolis.

Retirada de agentes do ICE

Mais cedo, o czar da fronteira dos EUA, Tom Homan, anunciou a retirada imediata de 700 agentes federais de imigração de Minneapolis. Segundo ele, a decisão foi tomada após uma melhora na cooperação com autoridades locais e uma redução da necessidade de presença federal.

Homan declarou que não deixará a cidade até cumprir todas as suas obrigações relacionadas às operações federais.

Questionado se a ordem partiu do presidente, Trump confirmou que autorizou a medida. Segundo Trump, a saída dos agentes acontece enquanto o governo espera que autoridades locais repassem ao governo federal presos considerados perigosos, como assassinos e traficantes.

Mudança de tom após mortes em Minneapolis

As declarações de Trump ocorrem após duas mortes durante operações federais de imigração em Minneapolis, que provocaram semanas de protestos e forte reação de autoridades locais. Em entrevista, o presidente afirmou ter conversado com o governador de Minnesota e com o prefeito de Minneapolis, mas criticou a postura pública dos dois após os contatos.

Trump vem mantendo embates públicos com o governador Tim Walz e com o prefeito Jacob Frey, ambos críticos à ofensiva migratória conduzida pelo governo federal na cidade.

Segundo relatos da imprensa americana, Trump, o vice-presidente JD Vance e outros integrantes do governo chegaram a responsabilizar as vítimas pelos episódios, em meio à escalada da tensão política.

*Com informações da AFP

