Senador colombiano baleado em comício permanece em estado 'extremamente grave'

O estado de saúde do senador e candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay permanece inalterado e "extremamente grave", anunciou nesta terça-feira, 17, a Fundação Santa Fé, em Bogotá, onde ele está hospitalizado em razão dos ferimentos sofridos em um atentado no último dia 7.

De acordo com o novo boletim médico sobre Uribe Turbay, de 39 anos, "seu quadro clínico permanece extremamente grave, com prognóstico reservado".

O paciente "permanece na unidade de terapia intensiva, recebendo tratamento multidisciplinar com suporte e monitoramento hemodinâmico e neurológico", acrescentou Santa Fé no comunicado.

O político, do partido de direita Centro Democrático, passou ontem por duas cirurgias na cabeça, sendo a segunda de emergência, após a detecção de "hemorragia intracerebral aguda".

Após a segunda intervenção, o centro médico informou na tarde de ontem que o paciente "foi operado e seu estado é extremamente crítico, caracterizado por edema cerebral persistente e hemorragia intracerebral de difícil controle".

Após o agravamento de ontem, congressistas do Centro Democrático e de outros partidos viajaram a Santa Fé para expressar seu apoio à família e se juntar a dezenas de pessoas que mantêm vigília permanente no local.

Uribe Turbay foi ferido com dois tiros na cabeça e um na perna esquerda no ataque de 7 de junho, enquanto discursava no bairro de Modelia, em Bogotá, para apoiadores em um evento político para as eleições presidenciais de 2026.

O ataque desencadeou uma onda de solidariedade a Uribe Turbay que, no último domingo, levou milhares de pessoas às ruas de Bogotá e de mais de 20 cidades colombianas em uma manifestação chamada "Marcha do Silêncio" contra a violência.