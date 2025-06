Miguel Uribe, candidato presidencial colombiano, é baleado em Bogotá

O senador e candidato presidencial colombiano Miguel Uribe foi baleado durante um evento na capital do país, Bogotá, neste sábado,7 de junho, informou o jornal Semana.

O candidato de 39 anos do partido de oposição Centro Democrático foi baleado por um homem durante o evento no Parque El Golfito, na capital colombiana.

Miguel Uribe, com a cabeça e as costas cobertas de sangue, foi levado a um centro médico na cidade, segundo a Bloomberg.

O político é membro do partido de oposição Centro Democrático, liderado pelo ex-presidente de direita Álvaro Uribe, e também é filho de Diana Turbay, renomada jornalista que foi sequestrada em 1990 por Pablo Escobar e assassinada no ano seguinte. O senador também é neto do ex-presidente Julio César Turbay Ayala, que governou a Colômbia de 1978 a 1982.

A Defensoria do Povo emitiu um longo comunicado condenando o ataque ao senador e enfatizando que "eventos como este constituem uma grave ameaça aos direitos políticos, à liberdade de expressão e à própria vida, pilares essenciais de qualquer sociedade democrática".

"A violência jamais poderá ser o caminho a seguir. Condeno veementemente o ataque contra Miguel Uribe", reagiu a ministra das Relações Exteriores, Laura Sarabia. "Embora as diferenças políticas nos separem, a vida deve sempre prevalecer acima de tudo", escreveu a senadora Sandra Ramirez, do partido de esquerda Comunes.

Da direita, houve solidariedade imediata ao senador e pré-candidato. "Rejeito veementemente este ato criminoso. Estamos muito atentos à sua situação. Rogamos a Deus por sua recuperação", escreveu a senadora María Fernanda Cabal, pré-candidata do mesmo partido.

