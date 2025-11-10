Senado dos EUA aprova projeto que põe fim ao 'shutdown'

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta segunda-feira, 10, um acordo que põe fim ao shutdown, a paralisação dos serviços do governo americano que se estendeu por 41 dias. A medida busca restaurar o funcionamento de órgãos públicos e encerrar os impactos administrativos causados pela falta de orçamento.

Durante o período de paralisação, diversos órgãos federais suspenderam suas atividades, com reflexos diretos sobre o pagamento de salários, a operação de aeroportos e a distribuição de assistência alimentar.

O pacote ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Representantes, que deve votar a proposta na quarta-feira, 12. Após a aprovação, o texto será encaminhado ao presidente Donald Trump para sanção, etapa final para encerrar a paralisação das atividades.

O atual shutdown é o mais longo da história dos Estados Unidos. A paralisação teve origem na ausência de consenso entre Republicanos e Democratas no Senado, que exige maioria de três quintos para aprovar temas orçamentários.

O avanço da proposta só foi possível depois que senadores democratas concordaram em votar com os republicanos, no domingo, 9, permitindo a continuidade da tramitação.

Qual foi o acordo entre democratas e republicanos?

Pelo acordo articulado no Senado, os republicanos se comprometeram a pautar, em dezembro, uma votação sobre a ampliação dos subsídios previstos na Lei de Cuidados Acessíveis ("Affordable Care Act", em tradução livre), uma das principais demandas dos democratas nas tratativas sobre o financiamento do governo, informou a Bloomberg.

Por enquanto, os democratas decidiram retirar a exigência como condição para apoiar o projeto. A decisão é interpretada em Washington como uma concessão à maioria republicana.

A resolução aprovada também determina a reversão parcial das demissões de servidores federais promovidas durante a paralisação pela administração de Donald Trump. Além disso, assegura por um ano os repasses ao Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), responsável por apoiar famílias de baixa renda nos Estados Unidos.

A negociação foi conduzida pelas senadoras democratas Maggie Hassan e Jeanne Shaheen, ambas de New Hampshire, e por Angus King, senador independente do Maine, segundo a agência Reuters. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, declarou que votará contra a medida.