Wendy’s fechará até 300 restaurantes nos EUA para conter queda nos lucros

A Wendy’s anunciou que fechará centenas de restaurantes nos Estados Unidos nos próximos meses como parte de uma reestruturação para recuperar margens e reduzir custos operacionais. A decisão, comunicada durante teleconferência com investidores, e divulgada pela Associated Press, deve começar a ser implementada ainda neste ano e afetará até 5% das unidades em operação no país.

A rede, sediada em Dublin, Ohio, encerrou o terceiro trimestre com 6.011 restaurantes nos Estados Unidos. Caso o percentual seja mantido, o fechamento pode alcançar aproximadamente 300 lojas. O plano se soma à redução de 240 unidades em 2024, quando a companhia justificou o corte apontando que muitos pontos de venda estavam obsoletos ou com baixo desempenho.

Plano prioriza eficiência e modernização

O CEO interino da Wendy’s, Ken Cook, explicou a investidores que o objetivo da medida é eliminar unidades que não contribuem para a valorização da marca ou para a rentabilidade dos franqueados. Ele afirmou que parte das lojas passará por modernização e adoção de novas tecnologias, enquanto outras poderão ser transferidas para novos operadores ou encerradas definitivamente, dependendo do potencial de recuperação de cada ponto.

Cook, que assumiu o comando em julho após a saída de Kirk Tanner para a presidência da Hershey Co., também destacou que a empresa busca melhorar o fluxo de clientes e a eficiência do sistema de franquias, em um cenário de inflação persistente e pressão sobre o consumo de baixa renda. Segundo o executivo, o público mais sensível a preços continua retraído, o que tem impactado o desempenho das vendas.

Queda nas vendas e revisão da estratégia

Nos nove primeiros meses de 2025, as vendas em lojas comparáveis — aquelas em funcionamento há pelo menos um ano — caíram 4% nos Estados Unidos em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida recuou 2%, para US$ 1,63 bilhão, enquanto o lucro líquido diminuiu 6%, totalizando US$ 138,6 milhões.

O executivo afirmou que promoções com combos entre US$ 5 e US$ 8 ajudaram a restaurar parte do movimento nas lojas, mas observou que a empresa não tem conseguido atrair novos consumidores. Diante disso, a Wendy’s pretende reformular sua estratégia de marketing, com foco em comunicar melhor o custo-benefício, reforçando atributos que diferenciam a marca de concorrentes como o McDonald’s.