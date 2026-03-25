Sem Musk? Trump quer Zuckerberg e executivos de Big Tech em conselho de IA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja nomear executivos de grandes empresas de tecnologia para integrar um conselho consultivo responsável por orientar a política nacional de inteligência artificial.

Segundo o The Wall Street Journal, entre os nomes cotados estão Mark Zuckerberg, Jensen Huang e Larry Ellison.

O grupo, chamado Conselho Consultivo Presidencial de Ciência e Tecnologia, terá como missão assessorar a Casa Branca em temas como regulação da inteligência artificial e outros desafios tecnológicos emergentes.

Uma lista inicial com 13 integrantes deve ser anunciada, incluindo também Sergey Brin. O conselho pode chegar a até 24 membros.

O PCAST será copresidido por David Sacks, apontado como “czar” de IA e criptomoedas, e por Michael Kratsios.

De acordo com a Casa Branca, o grupo deverá focar nas oportunidades e desafios que as tecnologias emergentes trazem para o mercado de trabalho, com o objetivo de manter a liderança dos Estados Unidos no setor.

Zuckerberg afirmou estar “honrado” em integrar o conselho e destacou que o país tem a oportunidade de liderar globalmente o desenvolvimento da inteligência artificial.