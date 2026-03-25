Inteligência Artificial

Google começa a trocar manchetes de notícias por versões próprias em buscas

Reportagem aponta casos em que a IA generativa do Google alterou o sentido de matérias a partir de manchetes feitas para melhor alcance no Google

A nova funcionalidade do Google: manchetes de notícias são substituídas por títulos feitos com IA generativa (user25996429/Freepik)

A nova funcionalidade do Google: manchetes de notícias são substituídas por títulos feitos com IA generativa (user25996429/Freepik)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 25 de março de 2026 às 12h02.

O Google começou a exibir, em alguns resultados de busca, títulos diferentes dos publicados originalmente por sites de notícias. Na prática, o buscador mantém o link da reportagem, mas substitui a manchete criada pelo veículo por uma versão reescrita pela própria plataforma.

A mudança foi identificada pelo site The Verge, que encontrou casos em que o resultado da busca mostrava uma matéria verdadeira, mas com um título alterado. Situação parecida já havia sido notada antes no Google Discover, área de recomendações de notícias e conteúdos no celular.

Em um dos exemplos citados pela reportagem, uma matéria sobre o uso frustrado de uma ferramenta de IA para trapacear apareceu no Google com um título que mudava o sentido original do texto. Em vez de deixar claro que a tecnologia não tinha ajudado o autor, a nova manchete destacava apenas a existência da ferramenta, em um formato que parecia mais promocional.

O ponto mais sensível é que a alteração mexe justamente em um dos elementos mais importantes do trabalho editorial. A manchete não serve apenas para atrair cliques: ela resume o sentido da reportagem, indica o foco do texto e ajuda a evitar leituras enganosas. Quando o Google reescreve esse título, passa a intervir também na forma como a notícia é apresentada ao leitor.

A discussão acontece em um momento em que o avanço da inteligência artificial já pressiona o tráfego dos sites. Com a presença cada vez maior de respostas geradas pelo Gemini no topo das buscas, o usuário muitas vezes encontra a informação sem precisar clicar em um link externo.

Esse movimento tem reduzido o volume de acessos para veículos de imprensa e outros produtores de conteúdo, que tentam reagir com estratégias de SEO, sigla em inglês para otimização em mecanismos de busca. Ainda assim, mesmo títulos pensados para chamar atenção e resumir corretamente uma reportagem agora podem ser modificados pela própria plataforma que distribui esse conteúdo.

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