South Summit espera 23 mil pessoas no RS para discutir o papel humano num mundo de IA

O avanço da inteligência artificial colocou uma nova pergunta no centro das empresas: qual é o papel do humano num mundo com presenças cada vez maiores de robôs?

É essa discussão que vai pautar a edição de 2026 do South Summit Brazil, um dos maiores eventos de inovação do país, em Porto Alegre.

O evento, que reúne startups, investidores e grandes empresas, espera receber 23 mil pessoas no Cais Mauá, à beira do rio Guaíba, no Rio Grande do Sul. A proposta é conectar diferentes atores do ecossistema para discutir tecnologia, negócios e os impactos práticos da IA em setores como finanças, mobilidade e agronegócio. Neste ano, a EXAME é parceira estratégica de mídia do evento.

A edição deste ano ganha relevância ao ampliar a presença de lideranças globais e ao colocar a inteligência artificial no centro das discussões, em um momento em que empresas tentam transformar avanços tecnológicos em modelos de negócio sustentáveis.

Entre os nomes confirmados estão executivos de empresas como Uber, iFood, Microsoft, WhatsApp e IBM, além de fundadores de startups como MadeiraMadeira, QuintoAndar e QI Tech.

O evento também mira o futuro ao apostar em temas como transformação digital no campo, inclusão de novos empreendedores e diversidade no ecossistema de inovação.

Pela primeira vez, o evento também colocará o agronegócio no centro do debate sobre inovação, com um espaço dedicado na programação, com debates sobre o uso de inteligência artificial e automação na produção rural. A proposta é discutir desde robótica no campo até novos modelos de financiamento e bioenergia.

Executivos como Léo Carvalho, da Solinftec, empresa de tecnologia agrícola, participam das discussões sobre como a digitalização da gestão rural pode impactar produtividade e custos.

A agenda também aborda o papel do agro na transição energética, um dos temas que ganha tração global.

Fundos de investimentos e startups

O South Summit deve reunir representantes de 150 fundos de investimento, além de fundadores e executivos de startups em diferentes estágios.

A proposta é facilitar conexões em um momento em que o mercado de venture capital, capital de risco para startups, passa por maior seletividade.

Um dos focos está em aproximar pequenos empreendedores do ecossistema. A segunda edição do Balcão do Empreendedor vai reunir 70 negócios de regiões periféricas do Rio Grande do Sul, com acesso a mentorias, orientação estratégica e possíveis conexões com investidores.

A agenda também inclui iniciativas voltadas à diversidade, com destaque para o Women @ South Summit, plataforma que busca ampliar a presença feminina em tecnologia e negócios.

A programação inclui encontros de networking, mentorias e sessões de matchmaking — modelo de conexão direta entre fundadoras e investidores — para tentar reduzir um dos principais gargalos do setor: o acesso desigual a capital.

Qual é a história do South Summit

Em meio à crise econômica que atingiu a Espanha no início da década passada, um evento surgiu com a proposta de conectar empreendedores e investidores. O South Summit foi criado em 2012, em Madri, pela empreendedora María Benjumea em parceria com a IE Business School, escola de negócios sediada na capital espanhola.

Naquele momento, o país enfrentava desemprego acima de 20% da população adulta e mais de 50% entre jovens. A falta de crédito e a incerteza sobre o futuro pressionavam empresas e profissionais.

A ideia do South Summit nasceu desse contexto. Benjumea reuniu acadêmicos da IE, executivos de grandes empresas e representantes do governo para criar um encontro voltado a negócios e inovação. “A Espanha estava muito mal naquela época”, afirmou a empreendedora à EXAME.

Empreendedora desde o fim dos anos 1970, Benjumea já havia criado negócios como uma galeria de arte, em 1981, e o Infoempleo, plataforma de empregos lançada nos anos 1990 com a chegada da internet.

A primeira edição do South Summit foi pequena, com algumas centenas de participantes e poucos fundos de investimento. Ao longo dos anos, o evento cresceu e passou a atrair startups e investidores de vários países.

Um dos pilares do encontro é a competição de startups, que seleciona empresas com potencial de crescimento. Entre as participantes estão companhias que depois atingiram valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares.

Com o tempo, o evento se consolidou como ponto de encontro do ecossistema de inovação na Espanha. Madri passou a atrair mais investimento em startups e ganhou espaço entre os principais polos de tecnologia na Europa.

A expansão internacional começou anos depois. Em 2022, o South Summit chegou ao Brasil, com a primeira edição realizada em Porto Alegre, no Cais Mauá. O evento reuniu cerca de 15 mil pessoas de 76 países.

A edição seguinte ampliou a estrutura, com aumento de área e número de palestrantes. Em 2025, o encontro manteve a realização na capital gaúcha mesmo após as enchentes que atingiram a região, reunindo mais de 20 mil participantes.

Hoje, o South Summit reúne startups, investidores e executivos em diferentes países, mantendo o formato baseado em conteúdo, conexões e apresentação de negócios.