Sem eletrônicos nem fotos sensíveis: Irã adota 'protocolo contra assassinatos'

Desde o início da troca de ataques militares com Israel, em 13 de junho, as autoridades iranianas têm se preocupado com três questões centrais: uma tentativa de assassinato contra o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei; a entrada americana na guerra; e danos à infraestrutura crítica nacional, como usinas de energia, refinarias de petróleo e gás e represas.

Teerã adotou um protocolo para evitar que mais lideranças políticas e militares sejam mortas — e o reforçou após a ofensiva dos Estados Unidos contra as centrais de seu programa nuclear, neste sábado.

Com medo de ser assassinado, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, agora se comunica principalmente com seus comandantes por meio de um assessor de confiança. Khamenei suspendeu as comunicações eletrônicas para dificultar sua localização, afirmaram três autoridades iranianas familiarizadas com os planos de guerra emergenciais dele.

O medo de assassinato e infiltração nas fileiras do Irã é tão disseminado que o Ministério da Inteligência anunciou uma série de protocolos de segurança, instruindo as autoridades a pararem de usar celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos para se comunicar. Também ordenou que altos funcionários do governo e comandantes militares permaneçam no subsolo, disseram duas autoridades iranianas.

Quase todos os dias, o Ministério da Inteligência ou as Forças Armadas emitem diretrizes para que o público denuncie indivíduos e movimentos de veículos suspeitos, e se abstenha de tirar fotos e gravar vídeos de ataques a locais sensíveis.

O país também está em um apagão de comunicação com o exterior. A internet foi praticamente desligada e as chamadas internacionais recebidas foram bloqueadas. O Ministério das Telecomunicações afirmou em um comunicado que essas medidas visavam a localizar agentes inimigos em terra e desativar sua capacidade de lançar ataques.

"O aparato de segurança concluiu que, neste momento crítico, a internet está sendo usada de forma abusiva para prejudicar a vida e o sustento de civis", disse Ali Ahmadinia, diretor de comunicações do presidente Masoud Pezeshkian. "Estamos salvaguardando a segurança do nosso país desligando a internet".

Na sexta-feira, o Conselho Supremo de Segurança Nacional deu um passo adiante, anunciando que qualquer pessoa que trabalhasse com o inimigo deveria se entregar às autoridades até o final do domingo, entregar seu equipamento militar e "retornar aos braços do povo". Alertou que qualquer pessoa descoberta nessa função depois de domingo seria executada.

Medidas extraordinárias do líder supremo

Khamenei tomou uma série extraordinária de medidas para preservar a República Islâmica desde que Israel lançou uma série de ataques surpresa em 13 de junho.

Resguardado em um bunker, o líder supremo escolheu uma série de substitutos em sua cadeia de comando militar, caso outros de seus tenentes sejam mortos. Em um movimento notável, acrescentaram as autoridades, Khamenei chegou a nomear três clérigos seniores como candidatos à sua sucessão, caso ele também seja morto — talvez a ilustração mais reveladora do momento crítico que ele e seu governo de três décadas enfrentam.

Embora tenham ocorrido há apenas uma semana, os ataques israelenses são a maior ofensiva militar ao Irã desde a guerra com o Iraque na década de 1980, e o efeito sobre a capital do país, Teerã, tem sido particularmente violento. Em apenas alguns dias, os ataques israelenses foram mais intensos e causaram mais danos do que Saddam Hussein em toda a sua guerra de oito anos contra o país.