Israel ataca Fordow e promete atingir Teerã com 'força sem precedentes'

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta segunda-feira, 23, que aviões de guerra estão atacando alvos em Teerã "com força sem precedentes" e ameaçou manter as represálias contra Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, enquanto os disparos de mísseis iranianos continuarem.

O exército "está atacando alvos do regime e as forças repressivas do governo (iraniano) no coração de Teerã com força sem precedentes. Para cada tiro disparado na frente interna israelense, o ditador iraniano (Khamenei) será punido, e os ataques continuarão com força total", disse Katz em um comunicado.

Ao mesmo tempo, autoridades do Irã relataram um novo ataque contra Fordow, a principal instalação de enriquecimento de urânio iraniana, que foi atacada pelos EUA no fim de semana.

Em Israel, dois novos ataques com mísseis iranianos dispararam alarmes em várias áreas do centro e norte do país na manhã de segunda-feira, não resultaram em feridos, disse o serviço de emergência israelense, antes que as sirenes fossem ativadas novamente no norte de Israel.

O jornal Times of Israel noticiou que um dos mísseis caiu perto de "infraestrutura estratégica" no sul de Israel, citando a Corporação Elétrica de Israel, causando cortes de energia em várias localidades e milhares de residências.

Ataque dos EUA

Sob o nome operacional "Martelo da Meia-Noite", os Estados Unidos entraram ontem diretamente no conflito aberto entre Israel e Irã, bombardeando as instalações nucleares iranianas em Isfahan, Natanz e Fordow, com o objetivo oficial de impedir que Teerã desenvolvesse uma bomba nuclear.

Esta operação aérea e marítima — planejada há meses — envolveu 125 aeronaves, sete bombardeiros B-2, aviões-tanque de reabastecimento, aeronaves de reconhecimento e caças; e 75 bombas (incluindo destruidoras de bunkers) e mísseis foram utilizados no ataque, segundo o Pentágono.

A República Islâmica disse à ONU que as Forças Armadas do país decidirão "o momento, a natureza e a escala da resposta proporcional do Irã", que, segundo eles, terá "consequências duradouras".

Desde o início da ofensiva israelense, há onze dias, 24 pessoas morreram em Israel — além de uma mulher que sofreu um ataque cardíaco em um bunker — enquanto o número de mortos no Irã ultrapassa 400, segundo o Ministério da Saúde do país. No entanto, um grupo de direitos humanos sediado em Washington estima o número de mortos no Irã em mais de 850 e quase 3.400 feridos.