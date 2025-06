Onde está o urânio do Irã? País diz ter retirado o material antes de ataque e EUA buscam informações

No sábado, 21, os Estados Unidos fizeram um grande ataque contra as instalações nucleares do Irã. O presidente Donald Trump, disse que elas teriam sido "obliteradas". No entanto, o tamanho real dos danos ainda está sendo analisado, e uma questão importante segue em aberto: o que aconteceu com as reservas de urânio enriquecido do Irã.

Logo após o ataque, autoridades iranianas disseram à imprensa local que o material radioativo havia sido removido das instalações atacadas alguns dias antes, sem revelar para onde.

Segundo inspeções internacionais, o Irã teria conseguido obter cerca de 400 kg de urânio enriquecido a 60%. Para usar o material em uma bomba, é preciso chegar a cerca de 90%. Essa quantidade de material atômico pode ser suficiente para fazer cerca de dez bombas.

O urânio, no entanto, pode ser colocado em caixas especiais pequenas, capazes de serem levadas em carros comuns.

A questão é importante por várias razões. Além do risco de um eventual vazamento radioativo, Israel e EUA disseram que só vão parar a ofensiva contra o Irã quando conseguirem acabar com o programa nuclear do país, ou se os iranianos aceitarem um acordo para parar com as pesquisas na área. Manter o material escondido pode ajudar os iranianos a retomar o programa nuclear no futuro, mesmo que de forma secreta, ou tentar repassá-lo a outros países.

Carta do Irã

Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), que monitora o programa nuclear do Irã, disse nesta segunda-feira, 23, que o chanceler do Irã, Abbas Araghci, enviou uma carta a ele, em 13 de junho, dizendo que o Irã adotaria "medidas especiais para proteger nosso equipamento nuclear e materiais". Ele afirmou que qualquer transferência de local de material nuclear deveria ser declarada à IAEA.

Grossi disse ainda que a extensão dos danos feitos pelos ataques dos EUA ainda está sendo analisada.

"Neste momento, ninguém – incluindo a AIEA – está em condições de avaliar completamente os danos subterrâneos em Fordow. Dada a carga explosiva utilizada e a extrema sensibilidade das centrífugas à vibração, espera-se que tenham ocorrido danos muito significativos", disse.

O diretor também confirmou os ataques às centrais de Esfahan e Natanz, e que a extensão dos danos nelas também está sob análise.

Ao longo do domingo, autoridades do governo Trump buscaram ponderar que os danos às centrais nucleares ainda precisavam ser confirmados. Perguntado sobre o estoque de urânio, o vice-presidente JD Vance disse buscar respostas sobre o tema.

“Vamos trabalhar nas próximas semanas para garantir que façamos algo com esse combustível e isso é uma das coisas sobre as quais vamos ter conversas com os iranianos”, disse o vice-presidente ao programa “This Week” da ABC, no domingo.

Como funciona o processo de enriquecimento

O urânio encontrado na natureza tem concentração de 99% do isótopo U-238. Apenas 0,7% é do isótopo U-235, que é o que interessa para fins energéticos ou militares. O urânio natural, composto principalmente de U-238, é transformado em gás (UF6) e separado por métodos como centrífugas ou difusão gasosa. As centrífugas giram a alta velocidade para separar os isótopos com base em sua massa, concentrando o U-235.

"O processo de enriquecimento do urânio busca aumentar a concentração do isótopo U-235, em relação aos outros isótopos, que embora tenham o mesmo comportamento químico, são diferentes em relação ao comportamento físico, especialmente em relação à radiação,” afirma Pedro Côrtes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP.

Para chegar em um urânio enriquecido, a concentração do U-235 tem que sair de 0,7% e atingir níveis, por exemplo, de 3% a 5%, para que ele possa ser utilizado para fins de geração de energia elétrica, afirma Côrtes.

“Esse isótopo é mais radioativo, e à medida que você aumenta a concentração, aumenta a emissão de radiação. No caso da geração de energia elétrica, isso aumenta o potencial de gerar calor, que é usado para aquecer a água e gerar vapor. Esse vapor movimenta, por exemplo, as turbinas que vão gerar energia elétrica", afirma.

À medida que a concentração do isótopo U-235 é aumentada, sobe o poder de radiação do urânio, que passa a ser utilizado para finalidades médicas. "É muito comum você fazer a irradiação a partir desses concentrados de urânio para matar as células cancerígenas", afirma o professor.

Quando a concentração do U-235 chega a níveis próximos de 90% ou superiores, o urânio se torna útil para a confecção de bombas atômicas. "O urânio enriquecido é perigoso à medida que você vai aumentando a concentração dele. Quanto mais concentrado, mais radioativo ele é", diz Côrtes.