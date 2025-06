Secretário do Tesouro dos EUA prevê que pacto com a China 'equilibrará' laços econômicos Relações comerciais entre Washington e Pequim se deterioram durante a guerra tarifária impulsionada pelo presidente Donald Trump

Scott Bessent: secretário do Tesouro dos Estados Unidos foi um dos integrantes da delegação enviada por Trump à capital do Reino Unido para se reunir com funcionários de alto escalão chineses (Allison ROBBERT/AFP)