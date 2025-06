China e EUA alcançam princípio de acordo sobre consenso econômico, dizem autoridades

O vice-ministro do Comércio da China e representante de negociações comerciais internacionais, Li Chenggang, informou que, nos últimos dois dias, a China e os Estados Unidos realizaram negociações técnicas durante a primeira reunião do mecanismo de consulta econômica e comercial bilateral.

Avanços nas negociações China-EUA

Segundo ele, os dois países concordaram, em princípio, com uma estrutura para aplicar os consensos definidos na conversa telefônica entre os presidentes em 5 de junho e nas reuniões anteriores em Genebra. Li Chenggang destacou que o avanço obtido em Londres pode contribuir para a retomada da confiança mútua e para a estabilização das relações econômicas e comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Além disso, ressaltou que os resultados do encontro podem ter impacto positivo no crescimento da economia global.

Redução de tarifas e mudanças de postura

Em entrevista ao programa Morning Call, da CNN, Daniel Lau, diretor comercial do IEST Group, afirmou: “Há uma mudança nítida de postura, que antes era de confronto, até alguns dias, semanas ou meses atrás, e agora passa para uma coordenação, uma cooperação, uma construção de consenso entre os dois lados, o que reduz mal-entendidos. As conversas continuam, mas agora precisam do aval dos dois presidentes. Sem dúvida, este é um momento muito mais positivo do que tempos atrás."

Esse avanço começou algumas semanas atrás, quando os dois países reduziram as taxas de importação entre si. Antes, os impostos chegavam a 125%, 135% ou até mais, o que inviabiliza o comércio exterior entre essas duas grandes potências. A redução para níveis significativos, como 30% e 10%, facilita o diálogo entre as autoridades para definir os próximos passos.

Impactos no comércio bilateral e economia global

Existe uma pauta extensa, com muitos pontos a resolver, mas o diálogo e o consenso são fundamentais agora.

Estamos em junho, e o Natal, que parece distante, está logo ali. No comércio internacional, essa época é crucial.

O fato de os dois lados buscarem um consenso, mesmo que parcial, já facilita o comércio bilateral e o fluxo de mercadorias, beneficiando o Natal em ambos os países.