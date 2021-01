Schwarzenegger compara ataque ao Capitólio à ‘Noite dos Cristais’ do nazismo

Ex-governador da Califórnia pelo Partido Republicano, o mesmo do presidente Donald Trump, Arnold Schwarzenegger fez duras críticas aos ataques de manifestantes ao prédio do Congresso americano na última quarta-feira, 6, em Washington. E lançou um apelo de superação de desavenças políticas dos americanos para que o país possa preservar a democracia e curar as feridas do episódio.

Segundo o ex-ator, que é austríaco de nascimento, naturalizado americano e que continua filiado aos republicanos, o ataque ao Capitólio pode ser comparado a um dos eventos emblemáticos do nazismo, a Noite dos Cristais, em novembro de 1938.

O político de 73 anos divulgou neste domingo, 10, um vídeo — que viralizou — em seu perfil no Twitter, como “uma mensagem aos meus companheiros americanos e amigos ao redor do mundo depois dos ataque ao Capítólio nesta semana”.

“Eu cresci na Áustria, tenho muita consciência do que foi o Kristallnatch, a Noite dos Cristais. Foi uma noite de ataque contra os judeus conduzida em 1938 pelo equivalente nazista aos Proud Boys (grupo de extrema direita só de homens que apoia Trump). A quarta-feira foi a Noite dos Cristais para os Estados Unidos”, afirmou Schwarzenegger.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Segundo ele, os ataques não se deram apenas ao prédio que abriga o Congresso americano, mas “aos princípios que ajudaram a fundar os Estados Unidos”.

No vídeo, Schwarzenegger pede que os americanos, independentemente da preferência partidária, sejam republicanos ou democratas, voltem a se unir para superar e curar as feridas dos eventos da última quarta-feira e para fazer o país prosperar novamente, com endosso ao governo que vai começar, do democrata Joe Biden.

O vídeo contava com 11,5 milhões de visualizações às 16h (de Brasília) deste domingo e cerca de 500 mil likes no Twitter.

A Noite dos Cristais foi um ataque simultâneo organizado pelo então regime nazista a judeus espalhados pela Alemanha, que resultou na destruição de centenas de sinagogas, milhares de lojas de propriedade de judeus e centenas de mortes.

O ex-governador da Califórnia também criticou o comportamento do seu colega de partido, chamando-o de um “líder fracassado”.

“O presidente Trump procurou reverter o resultado da eleição, de uma eleição justa (…) Ele tentou dar um golpe enganando pessoas com suas mentiras”. E disse que ele vai entrar para a história como o pior presidente de todos os tempos.

“O lado bom é que em breve ele será tão irrelevante como um tuíte antigo”, afirmou Schwarzenegger.