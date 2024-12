Sánchez considera acordo UE-Mercosul como histórico e que constrói 'ponte econômica'

O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, considerou nesta sexta-feira como histórico o acordo entre União Europeia e Mercosul, e afirmou que ele servirá para construir uma “ponte econômica” sem precedentes entre Europa e América Latina.

Mercosul e UE fecharam hoje o acordo de livre comércio em Montevidéu, no Uruguai, no qual os dois blocos vêm trabalhando há 25 anos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, destacou que será “um ganho” para a UE, onde há cerca de 60 mil empresas que exportam para o Mercosul, que graças ao acordo economizará US$ 4 bilhões.

UE e Mercosul representam uma população combinada de mais de 780 milhões de pessoas, o que faz com que o acordo cubra um dos maiores mercados do mundo.

Depois de receber a notícia, o presidente do Governo espanhol expressou nas redes sociais sua satisfação com o acordo e afirmou que a Espanha trabalhará para garantir que ele seja aprovado por maioria no Conselho Europeu.

“A abertura do comércio com nossos países irmãos da América Latina nos tornará mais prósperos e mais fortes”, acrescentou.