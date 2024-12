Milei defende agência para combater crime organizado antes de assumir comando do Mercosul

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta sexta-feira, 6, em Montevidéu, as prioridades para sua presidência pro tempore do Mercosul, entre as quais destacou a criação de uma agência de combate ao crime organizado e a flexibilização dos regulamentos internos do bloco.

Milei disse, ao final da cúpula de chefes de Estado em que recebeu a batuta do bloco, que é preciso aceitar que o Mercosul “não funciona” no seu estado atual e que deve ser adaptado para que seja “funcional para as necessidades de seus integrantes”.

Sobre a proposta de agência anticrime, o argentino explicou que esta seria formada por investigadores de todos os países-membros que “estudarão” as quadrilhas criminosas que, segundo Milei, “expandem cada vez mais sua mancha de influência na região”.

O presidente argentino garantiu que a organização será “moderna em métodos e recursos e não burocrática” e que refletirá uma maior “colaboração” entre os países do bloco para perseguir o tráfico de drogas.

Por outro lado, Milei opinou que o Mercosul se caracteriza pela “mera administração de acordos” e criticou “o excesso de regulamentação e a dificuldade para implementar normas”, o que “retarda o comércio intrabloco e com o resto do mundo”.

Nessa linha, o argentino ressaltou que um segundo objetivo da presidência pro tempore será “rever” esses supostos obstáculos e permitir que cada país estabeleça acordos bilaterais separadamente, algo que as atuais regras internas não permitem.

“A presidência explorará um regime de maior flexibilidade e autonomia comercial para os integrantes do bloco, para que cada um possa celebrar os acordos comerciais que lhe sejam convenientes, para que cada país possa determinar até que ponto sim e até que ponto não", declarou.

No momento em que o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, lhe entregou o martelo com que inaugurou o próximo semestre, Milei brincou que adora “qualquer coisa que seja para quebrar”.