Sánchez anuncia ajuda de R$ 23 bi e diz que 'debate político' sobre cheias virá após reconstrução

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira, 11, a adoção de um novo pacote de ajuda no valor de quase € 3,8 bilhões (R$ 23 bilhões) para os moradores da região de Valência, afetada pelas "enchentes do século" no fim de outubro. Dois dias antes, grandes protestos tomaram conta das ruas da região, com a cidade de Valência concentrando quase 130 mil pessoas. As manifestações pediram principalmente a saída do presidente regional Carlos Mazón, mas também criticaram políticos no geral, incluindo Sánchez, para quem o "debate político" virá após a reconstrução.

"O governo está onde precisa estar. E o que temos que fazer é reconstruir a partir dessa tragédia e relançar a atividade econômica e social". afirmou o premier espanhol durante coletiva de imprensa. "Depois disso, virá o debate político sobre o que precisamos melhorar diante dessa emergência climática e, sem dúvida, a assunção de responsabilidades políticas".

Aos gritos de "Assassinos!", milhares de pessoas se manifestaram no sábado contra a gestão das inundações. De acordo com a prefeitura, houve confrontos entre pequenos grupos de manifestantes e a polícia. As principais acusações contra os políticos são de não terem alertado de forma clara e contundente os cidadãos para a intensidade das chuvas que se aproximavam, e de terem reagido tardiamente para ajudar a população de quase 80 municípios.

O presidente da região de Valência, principal alvo dos protestos, reconheceu os "erros" da sua gestão. Mazón é acusado pelos moradores de ter subestimado a tempestade que se aproximava e de ter desaparecido por cinco horas cruciais, quando já estava começando a chover e o comitê de emergência convocado antes das chuvas estava esperando por ele.

"Acho que temos que aceitar que erros podem ter sido cometidos, sem dúvida, e temos que fazer isso com toda a humildade", disse a jornalistas também nesta segunda-feira.

Mazón comparecerá na quinta-feira no Parlamento regional da Comunidade Valenciana para explicar a gestão da catástrofe. Ali, afirmou, pretende falar de política, dos danos e dar explicações.

1 /8 Uma foto tirada em 29 de outubro de 2024 mostra uma vista do rio Guadalhorce que transbordou em Alora, perto de Málaga, depois que fortes chuvas atingiram o sul da Espanha (Uma foto tirada em 29 de outubro de 2024 mostra uma vista do rio Guadalhorce que transbordou em Alora, perto de Málaga, depois que fortes chuvas atingiram o sul da Espanha)

2 /8 Um carro coberto de lama é fotografado em uma rua inundada em Alora, perto de Málaga, em 29 de outubro de 2024, depois que uma forte chuva atingiu o sul da Espanha (Um carro coberto de lama é fotografado em uma rua inundada em Alora, perto de Málaga, em 29 de outubro de 2024, depois que uma forte chuva atingiu o sul da Espanha)

3 /8 Um homem anda de bicicleta numa rua coberta de lama após as inundações em Picanya, perto de Valência, leste de Espanha, em 30 de outubro de 2024. As inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste de Espanha, deixaram 51 mortos, disseram os serviços de resgate em 30 de outubro. (Um homem anda de bicicleta numa rua coberta de lama após as inundações em Picanya, perto de Valência, leste de Espanha, em 30 de outubro de 2024. As inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste de Espanha, deixaram 51 mortos, disseram os serviços de resgate em 30 de outubro)

4 /8 Familiares caminham em uma rua coberta de lama após enchentes em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. Inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em 30 de outubro (Familiares caminham em uma rua coberta de lama após enchentes em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. Inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em 30 de outubro)

5 /8 Uma fotografia tirada em 30 de outubro de 2024 mostra o rio Turia após as cheias em Valência, no leste de Espanha. As inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, informaram os serviços de resgate em 30 de outubro. (Foto de Jose Jordan /Jose Jordan (Uma fotografia tirada em 30 de outubro de 2024 mostra o rio Turia após as cheias em Valência, no leste de Espanha. As inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, informaram os serviços de resgate em 30 de outubro. (Foto de Jose Jordan /Jose Jordan)

6 /8 Uma favela inundada é retratada em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. As inundações desencadeadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em 30 de outubro (Uma favela inundada é retratada em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. As inundações desencadeadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em 30 de outubro)

7 /8 Familiares caminham em uma rua coberta de lama em uma área inundada em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. Inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em 30 de outubro. (Familiares caminham em uma rua coberta de lama em uma área inundada em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. Inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em 30 de outubro.)

8/8 Pedestres caminham ao lado de carros empilhados em uma rua coberta de lama após enchentes em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. Inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em outubro 30 (Pedestres caminham ao lado de carros empilhados em uma rua coberta de lama após enchentes em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. Inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em outubro 30)

Mais de cem medidas

O novo plano anunciado por Sánchez tem 110 medidas. Entre elas, a extensão do auxílio aos proprietários que tiveram as casas que alugam afetadas, o congelamento das hipotecas por mais de 12 meses, e o adiantamento de 50% do auxílio solicitado enquanto os processos são analisados, informou o jornal El País. Os agricultores também receberão novos auxílios, que devem chegar a € 200 milhões (R$ 1,2 bilhão).

O novo plano se soma ao primeiro pacote de ajudas anunciado pelo Executivo na semana passada no valor de € 10,6 bilhões (R$ 65 bilhões) e foi comparado pelo premier ao que foi implantado pelo país para apoiar a economia durante a pandemia de covid-19.

O primeiro pacote de auxílio incluiu ajuda direta e isenções fiscais para empresas e indivíduos, bem como para os autônomos e famílias que sofreram morte, invalidez ou cujas casas e propriedades foram danificadas. Outras medidas adotadas até o momento incluem isenções fiscais, adiamento de pagamentos de hipotecas, bem como empréstimos do governo central para o enorme trabalho de limpeza que os municípios precisam fazer.

O serviço nacional de meteorologia prevê mais chuvas fortes na região de Valência durante esta semana. Enquanto isso, milhares de soldados, policiais, guardas civis e serviços de emergência ainda estão consertando a infraestrutura destruída pela lama, fornecendo ajuda e procurando dezenas de pessoas ainda desaparecidas após o desastre. Nas áreas devastadas pelas cheias da semana passada no sudeste de Espanha, as vítimas continuavam irritadas com os líderes políticos, por considerarem a ajuda lenta.

Grande parte do país foi duramente atingida por fortes chuvas e granizo no último dia 29, provocando inundações rápidas em muitas áreas. A imprensa espanhola questionou a demora na reação das autoridades e dos serviços de socorro. A agência de proteção civil, acionada durante desastres nacionais, não emitiu um alerta até a noite daquele dia, quando a inundação já havia causado danos.

No último dia 3, os moradores da cidade de Paiporta, uma das mais atingidas pela catástrofe, receberam o rei Felipe VI e a rainha Letizia com vaias e pedradas. Sánchez, que também participaria da visita, fugiu ao primeiro sinal de revolta popular, evitando contato direto com os moradores.