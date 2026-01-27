Ela vende apartamentos de R$ 10 milhões sob medida para ultrarricos

Na quadra da Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina, uma incorporadora discreta vem atraindo um público cada vez mais exigente: clientes do agro e do alto empresariado que buscam personalização radical em empreendimentos únicos, longe do barulho e da ostentação dos home clubs.

A Mendes nasceu como um desdobramento boutique da tradicional construtora Mendes Sibara, com foco exclusivo em empreendimentos únicos, sem plantas padronizadas e com alto nível de personalização."Não vendemos plantas, vendemos experiências", diz Nathalia Mendes Schaadt, sócia-diretora da incorporadora.

O diferencial? Permitir que cada cliente adapte o apartamento desde o layout até a posição de banheiros, passando pela escolha de acabamentos e integrações. "O cliente pode colocar uma hidromassagem no meio da sala ou transformar duas unidades em um apartamento de cinco suítes com piscina", diz Nathalia. Tudo isso sem custo adicional pelas alterações estruturais. A mudança de valores ocorre apenas quando o material escolhido supera o padrão oferecido.

No Collection, cada apartamento pode ser personalizado ao gosto do cliente (Mendes/Divulgação)

O principal exemplo do modelo é o Collection, empreendimento em obras com apenas 18 unidades distribuídas em sete andares. Lá, nenhuma planta se repete: são tipologias garden, duplex, triplex e opções com duas a quatro suítes, com metragens de 113 metros quadrados a 320 metros quadrados.

O VGV projetado é de R$ 80 milhões, ou R$ 120 milhões incluindo as unidades utilizadas como permutas. Desde o lançamento, em dezembro de 2025, o metro quadrado saltou de R$ 32 mil para R$ 45 mil. A entrega está prevista para abril de 2028, restando apenas quatro unidades.

"Vendemos metade para clientes recorrentes. Isso mostra que quem compra volta, porque não encontrou nada parecido no mercado", diz Nathalia. A Mendes evita estandes de vendas e marketing agressivo. A estratégia é o atendimento direto, com a própria fundadora acompanhando clientes em reuniões familiares para ajustar plantas.

O público: fazendeiros, empresários em busca de discrição

Boa parte da demanda vem do agronegócio, principalmente de clientes do Mato Grosso com renda mensal acima de R$ 500 mil. Muitos chegam em helicópteros ou jatinhos, buscam segunda residência e querem exclusividade. "É um perfil de quem não quer dividir piscina com 100 vizinhos nem pagar por brinquedoteca", afirma a empresária.

Um dos exemplos mais expressivos do modelo de personalização é o de um investidor do Mato Grosso, que adquiriu duas unidades no lançamento do Collection: uma de 202 metros quadrados, com três suítes, e outra de 113 metros quadrados, com duas suítes. A intenção é unir os imóveis e transformá-los em um único apartamento de 315 metros quadrados, com cinco suítes, piscina e espaço gourmet — tudo adaptado ao seu estilo de vida.

Um investidor do Mato Grosso adquiriu duas unidades no lançamento do Collection, que ao todo tem 18 unidades (Mendes/Divulgação)

A compra foi feita com parcelamento em 24 vezes, modelo mais comum entre os clientes da Mendes, com prestações mensais entre R$ 70 mil e R$ 90 mil. Recentemente, o investidor manifestou interesse em antecipar o pagamento integral, mas sem esperar qualquer desconto.

Segundo Nathalia Mendes, oferecer abatimentos comprometeria a proposta de valor dos empreendimentos. “Desconto queima o produto e desvaloriza quem já pagou o valor cheio”, afirma. Por isso, a incorporadora não estimula vendas à vista nem negociações agressivas. A estratégia é manter o fluxo durante a obra e atrair clientes que priorizam a experiência tailor made, em vez de comparações de tabela. “Nosso produto é de nicho, e o preço faz parte da identidade”, diz a empresária.

Esse modelo contrasta com o formato dos home clubs, voltado a famílias com filhos pequenos e maior vida comunitária. O cliente da Mendes prefere edifícios baixos, menos vizinhos e um projeto que reflita seu estilo de vida. "É como escolher um carro feito sob medida ou uma bolsa da Hermès com costura escolhida a dedo", diz Nathalia.

Nos lançamentos mais recentes da Mendes, o agronegócio segue como principal perfil de comprador — inclusive em projetos onde esse não era o foco inicial. No caso do 991 Residências, a própria Nathalia Mendes estima que um terço dos clientes venha diretamente do setor. No período de pré-venda, o empreendimento movimentou R$ 45 milhões em menos de um mês, com grande parte das negociações conduzidas pessoalmente pela fundadora com compradores do agro.

Esses clientes buscam imóveis tanto para veraneio quanto para segunda moradia, atraídos pela qualidade de vida da Praia Brava e pela facilidade de acesso a aeroportos e grandes centros como Curitiba e Florianópolis.