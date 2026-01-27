Esporte

Werder Bremen x Hoffenheim: qual é o horário e onde assistir ao jogo da Bundesliga hoje?

A partida acontece nesta terça-feira, 27, no Weserstadion, na Alemanha

Werder Bremen: clube enfrenta crise no campeonato alemão (Getty Images/Martin Stoever)

Werder Bremen: clube enfrenta crise no campeonato alemão (Getty Images/Martin Stoever)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11h27.

Tudo sobreFutebol europeu
Saiba mais

Werder Bremen e Hoffenheim se enfrentam nesta terça-feira, 27, pela Bundesliga A bola rola às 16h30 (horário de Brasília).

A partida será disputada no Weserstadion, casa dos Werder, em Bremen, na Alemanha.

O Hoffenheim aparece na 3ª colocação do Campeonato Alemão, com 36 pontos, após 11 vitórias, três empates e quatro derrotas. Já o Werder Bremen vive situação mais delicada: é o 15º, com 18 pontos, quatro vitórias, seis empates e oito derrotas.

Onde assistir a Werder Bremen x Hoffenheim?

A transmissão ao vivo será feita pelo OneFootball. 

Que horas é o jogoWerder Bremen x Hoffenheim?

O jogo é terça-feira, 26, às 16h30 (no horário de Brasília) e será realizado no Weserstadion.

Acompanhe tudo sobre:EsportesFutebolFutebol europeu

Mais de Esporte

St. Pauli X RB Leipzig: qual é o horário e onde assistir ao jogo da Bundesliga hoje?

Brasileirão: por que o campeonato vai começar em janeiro?

Após 5 anos da lei, apenas 8 SAFs estão na Série A do Brasileirão

Da live no quarto ao bilhão na Copa: o plano da CazéTV para reinventar o jogo

Mais na Exame

Esporte

St. Pauli X RB Leipzig: qual é o horário e onde assistir ao jogo da Bundesliga hoje?

Negócios

Hopi Hari inicia retomada com 1ª nova atração em 24 anos

Mundo

Vírus Nipah: OMS diz que Índia tem capacidade para conter epidemia

Pop

BBB 26: enquetes para o Paredão ficam equilibradas nesta terça