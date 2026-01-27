Werder Bremen x Hoffenheim: qual é o horário e onde assistir ao jogo da Bundesliga hoje?

Werder Bremen: clube enfrenta crise no campeonato alemão (Getty Images/Martin Stoever)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11h27.
Werder Bremen e Hoffenheim se enfrentam nesta terça-feira, 27, pela Bundesliga A bola rola às 16h30 (horário de Brasília).
A partida será disputada no Weserstadion, casa dos Werder, em Bremen, na Alemanha.
O Hoffenheim aparece na 3ª colocação do Campeonato Alemão, com 36 pontos, após 11 vitórias, três empates e quatro derrotas. Já o Werder Bremen vive situação mais delicada: é o 15º, com 18 pontos, quatro vitórias, seis empates e oito derrotas.
A transmissão ao vivo será feita pelo OneFootball.
