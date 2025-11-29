Salário mínimo na Venezuela chega a R$ 3 mensais

O salário mínimo na Venezuela equivale atualmente a 130 bolívares, ou cerca de R$ 3. O valor, congelado desde março de 2022, perdeu ainda mais poder de compra no último mês, conforme a moeda venezuelana despenca frente ao dólar.

O bolívar venezuelano perdeu 8,8% do seu valor em relação ao dólar americano em novembro, que na sexta-feira, 28, último dia útil do mês, estava cotado a 245,66 bolívares no mercado cambial oficial.

Segundo o Banco Central da Venezuela (BCV), que atualiza diariamente as cotações de diversas moedas estrangeiras, incluindo o dólar, o euro, o rublo russo e o yuan chinês, o dólar americano iniciou o mês cotado a 223,96 bolívares, o que representa uma valorização de 9,6% desde então.

Até o momento em 2025, o bolívar desvalorizou 78,8% em relação ao dólar, que iniciou o ano cotado a 52,02 bolívares no mercado oficial, representando uma valorização de 372,2% nesses onze meses.

Perda do poder de compra

Embora a moeda venezuelana tenha se recuperado nas transações comerciais, o dólar permanece como principal indicador de preços, apesar de o euro também ter sido utilizado como referência para a precificação de bens e serviços em alguns estabelecimentos neste ano.

Segundo especialistas, a valorização das moedas estrangeiras resulta em preços mais altos, além de uma perda do poder de compra dos trabalhadores, especialmente daqueles que recebem em bolívares.

Nos últimos meses, a Venezuela tem vivenciado tensões crescentes com os Estados Unidos devido à presença militar americana no Mar do Caribe, próximo às águas territoriais do país sul-americano. Essa situação foi agravada pela crise no transporte aéreo, com o cancelamento de inúmeros voos desde o último sábado.

Com EFE.