Salário mínimo na Venezuela chega a R$ 3 mensais

Venezuelanos perdem poder de compra conforme moeda local cai em relação ao dólar

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, gesticula durante discurso em 15 de novembro (AFP)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08h01.

O salário mínimo na Venezuela equivale atualmente a 130 bolívares, ou cerca de R$ 3. O valor, congelado desde março de 2022, perdeu ainda mais poder de compra no último mês, conforme a moeda venezuelana despenca frente ao dólar.

O bolívar venezuelano perdeu 8,8% do seu valor em relação ao dólar americano em novembro, que na sexta-feira, 28, último dia útil do mês, estava cotado a 245,66 bolívares no mercado cambial oficial.

Segundo o Banco Central da Venezuela (BCV), que atualiza diariamente as cotações de diversas moedas estrangeiras, incluindo o dólar, o euro, o rublo russo e o yuan chinês, o dólar americano iniciou o mês cotado a 223,96 bolívares, o que representa uma valorização de 9,6% desde então.

Até o momento em 2025, o bolívar desvalorizou 78,8% em relação ao dólar, que iniciou o ano cotado a 52,02 bolívares no mercado oficial, representando uma valorização de 372,2% nesses onze meses.

Perda do poder de compra

Embora a moeda venezuelana tenha se recuperado nas transações comerciais, o dólar permanece como principal indicador de preços, apesar de o euro também ter sido utilizado como referência para a precificação de bens e serviços em alguns estabelecimentos neste ano.

Segundo especialistas, a valorização das moedas estrangeiras resulta em preços mais altos, além de uma perda do poder de compra dos trabalhadores, especialmente daqueles que recebem em bolívares.

Nos últimos meses, a Venezuela tem vivenciado tensões crescentes com os Estados Unidos devido à presença militar americana no Mar do Caribe, próximo às águas territoriais do país sul-americano. Essa situação foi agravada pela crise no transporte aéreo, com o cancelamento de inúmeros voos desde o último sábado.

Com EFE. 

