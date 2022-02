Rússia x Ucrânia: Vídeos mostram bebês em abrigo, tanques, civis e mais

À medida que os ataques russos avançam sobre a Ucrânia, mais imagens e vídeos tomam as redes sociais. Um dos vídeos mais populares nesta sexta-feira é do NYT, que mostra bebês de uma UTI neonatal sendo transferidos para um abrigo subterrâneo. A situação aconteceu na cidade de Dnipro, um dos locais-alvo dos mísseis russos.

Veja vídeo:

https://www.instagram.com/p/CaYo9Zbgh61/

Outro momento que chamou a atenção nesta-feira é o ato de coragem de soldados ucranianos que estavam no Mar Negro. Um vídeo mostra o momento em que um navio russo tenta a comunicação com os ucranianos, que respondem à altura aos russos.

Veja vídeo:

Por último, outro vídeo que ganhou repercussão ainda nesta manhã mostra um tanque de guerra russo colidindo com um carro de um civil na Ucrânia. Outros civis aparecem no fim do vídeo, tentando realizar o resgate do motorista.

Veja vídeo: