Rússia vê atrito entre Trump e Ucrânia

O Kremlin considera que existem "desavenças" entre o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as autoridades da Ucrânia, segundo disse o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, nesta quinta-feira, 20.

"Vemos que há certas desavenças entre Washington e Kiev", disse Peskov em sua entrevista coletiva diária por telefone, ressaltando que a Ucrânia se acostumou a viver "às custas dos outros" e "gosta do dinheiro dos contribuintes estrangeiros".

Além disso, comentou que Kiev também não gosta de "prestar contas do dinheiro gasto", em suposta alusão à causa das atuais tensões com Washington. Peskov disse que, diferente do governo de Joe Biden, a equipe de Trump tem outros objetivos.

"Fala-se da necessidade de estabelecer a paz o mais rápido possível e de fazê-lo por meio de negociações", enfatizou, completando que esta é uma posição com a qual Moscou concorda.

Trump chama Zelensky de ditador

Na quarta-feira, 19, o presidente dos Estados Unidos chamou seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, de "ditador" e o alertou que, se não agir "rapidamente", seu país poderá desaparecer.

Trump considerou ainda que "a única coisa" em que Zelensky era bom era "manipular" Biden, que se destacou pelo apoio à Ucrânia e por ter apresentado uma frente unificada contra a Rússia, coordenando com a União Europeia sanções e ajuda militar.

Por sua vez, Zelensky acusou o presidente dos EUA de estar mal-informado, de confiar nas promessas do Kremlin e criticou as negociações com a Rússia realizadas na terça-feira em Riad.

Popularidade de Zelensky

Na mesma coletiva desta quinta-feira, o Kremlin comentou a queda na popularidade do presidente da Ucrânia. "O fato de a popularidade de Zelensky estar caindo é uma tendência absolutamente evidente e difícil de contestar", disse Dmitry Peskov.

Ao mesmo tempo, Peskov ressaltou que não gostaria de "entrar em um debate sobre números" ao responder a uma pergunta sobre os comentários de Trump de que o líder ucraniano é extremamente impopular, já que fez um péssimo trabalho como presidente.

A Rússia ignora o fato de que a Ucrânia está em estado de guerra, no qual, de acordo com as leis do país, eleições não podem ser realizadas.

Por sua vez, Zelensky respondeu ontem em uma entrevista coletiva em Kiev que o presidente dos EUA vive em um "espaço de desinformação" influenciado pela Rússia.