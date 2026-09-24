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Xi Jinping chega a Washington para discutir relações China-EUA com Trump

Presidente chinês defendeu que os dois países sejam parceiros, e não adversários

Xi Jinping e Peng Liyuan foram recebidos por Donald Trump e Melania Trump (Brendan SMIALOWSKI/AFP)

Xi Jinping e Peng Liyuan foram recebidos por Donald Trump e Melania Trump (Brendan SMIALOWSKI/AFP)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17h38.

Última atualização em 24 de setembro de 2026 às 17h39.

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O presidente da China, Xi Jinping, chegou à região de Washington na quarta-feira, 23, para uma visita de Estado aos Estados Unidos, a convite do presidente Donald Trump. Xi pretende discutir as relações China-Estados Unidos e a situação internacional e defendeu uma relação com cooperação, competição dentro de limites e administração das divergências.

O presidente da China, Xi Jinping, chegou à região de Washington na quarta-feira, 23, para uma visita de Estado aos Estados Unidos, a convite do presidente Donald Trump. Xi afirmou que espera discutir com o americano questões relacionadas às relações entre os dois países e à situação internacional.

Xi e sua esposa, Peng Liyuan, foram recebidos por Trump e Melania Trump na Base Conjunta Andrews. A cerimônia de chegada teve execução dos hinos nacionais, salva de 21 tiros e sobrevoo de aeronaves militares.

Durante a recepção, Trump afirmou esperar uma troca aprofundada de opiniões com Xi e mencionou a importância da visita para as relações entre os dois países.

Em declaração escrita divulgada após a chegada, Xi defendeu que China e Estados Unidos sejam “parceiros, e não adversários”. Segundo o presidente chinês, os dois países possuem interesses interligados e precisam buscar uma relação que combine cooperação, competição dentro de limites e administração das divergências.

Xi também retomou os entendimentos alcançados durante a visita de Trump à China, em maio deste ano. Na ocasião, segundo o presidente chinês, os dois lados concordaram em trabalhar por uma relação caracterizada por estabilidade estratégica construtiva.

Para Xi, a relação bilateral deve permitir que os dois países avancem em seus próprios objetivos de desenvolvimento ao mesmo tempo em que ampliam espaços de cooperação. Ele também afirmou esperar contatos com diferentes setores da sociedade americana durante a passagem pelos Estados Unidos.

A visita inclui integrantes da cúpula do governo chinês, entre eles Cai Qi e Wang Yi. O vice-primeiro-ministro He Lifeng e o embaixador da China nos Estados Unidos, Xie Feng, que já estavam no país, também participaram da recepção.

Fonte: gmw.cn

'Perguntas frequentes'

Por que Xi Jinping viajou aos Estados Unidos? ＋

Xi Jinping viajou aos Estados Unidos para uma visita de Estado a convite de Donald Trump. O presidente chinês afirmou que espera discutir as relações entre os dois países e a situação internacional.

Como Xi Jinping foi recebido nos Estados Unidos? ＋

Xi Jinping e Peng Liyuan foram recebidos por Donald Trump e Melania Trump na Base Conjunta Andrews. A cerimônia teve execução dos hinos nacionais, salva de 21 tiros e sobrevoo de aeronaves militares.

O que Xi Jinping defendeu para a relação entre China e Estados Unidos? ＋

Xi Jinping defendeu que China e Estados Unidos sejam parceiros, e não adversários. Segundo o presidente chinês, a relação deve combinar cooperação, competição dentro de limites e administração das divergências.

O que Donald Trump disse sobre a visita de Xi Jinping? ＋

Donald Trump afirmou esperar uma troca aprofundada de opiniões com Xi Jinping. O presidente americano também destacou a importância da visita para as relações entre Estados Unidos e China.

Quais entendimentos China e Estados Unidos alcançaram em maio? ＋

Segundo Xi Jinping, os dois países concordaram em trabalhar por uma relação marcada por estabilidade estratégica construtiva durante a visita de Donald Trump à China, em maio.

Quem acompanhou Xi Jinping na visita aos Estados Unidos? ＋

A comitiva de Xi Jinping incluiu Cai Qi e Wang Yi, integrantes da cúpula do governo chinês. O vice-primeiro-ministro He Lifeng e o embaixador Xie Feng, que já estavam nos Estados Unidos, também participaram da recepção.

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