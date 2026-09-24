Xi Jinping chega a Washington para discutir relações China-EUA com Trump

RESUMO ＋ O presidente da China, Xi Jinping, chegou à região de Washington na quarta-feira, 23, para uma visita de Estado aos Estados Unidos, a convite do presidente Donald Trump. Xi pretende discutir as relações China-Estados Unidos e a situação internacional e defendeu uma relação com cooperação, competição dentro de limites e administração das divergências.

O presidente da China, Xi Jinping, chegou à região de Washington na quarta-feira, 23, para uma visita de Estado aos Estados Unidos, a convite do presidente Donald Trump. Xi afirmou que espera discutir com o americano questões relacionadas às relações entre os dois países e à situação internacional.

Xi e sua esposa, Peng Liyuan, foram recebidos por Trump e Melania Trump na Base Conjunta Andrews. A cerimônia de chegada teve execução dos hinos nacionais, salva de 21 tiros e sobrevoo de aeronaves militares.

Durante a recepção, Trump afirmou esperar uma troca aprofundada de opiniões com Xi e mencionou a importância da visita para as relações entre os dois países.

Em declaração escrita divulgada após a chegada, Xi defendeu que China e Estados Unidos sejam “parceiros, e não adversários”. Segundo o presidente chinês, os dois países possuem interesses interligados e precisam buscar uma relação que combine cooperação, competição dentro de limites e administração das divergências.

Xi também retomou os entendimentos alcançados durante a visita de Trump à China, em maio deste ano. Na ocasião, segundo o presidente chinês, os dois lados concordaram em trabalhar por uma relação caracterizada por estabilidade estratégica construtiva.

Para Xi, a relação bilateral deve permitir que os dois países avancem em seus próprios objetivos de desenvolvimento ao mesmo tempo em que ampliam espaços de cooperação. Ele também afirmou esperar contatos com diferentes setores da sociedade americana durante a passagem pelos Estados Unidos.

A visita inclui integrantes da cúpula do governo chinês, entre eles Cai Qi e Wang Yi. O vice-primeiro-ministro He Lifeng e o embaixador da China nos Estados Unidos, Xie Feng, que já estavam no país, também participaram da recepção.

Fonte: gmw.cn