A República Democrática do Congo está passando por um novo surto do vírus do ebola, segundo o ministro da Saúde do país. Nesta segunda-feira, 1º de junho, o ministro Eteni Longondo confirmou que quatro pessoas já morreram — todas moravam no mesmo bairro.

O ebola foi considerado uma epidemia em 2018. Até o seu final, 28.616 pessoas estavam infectadas e cerca de 11 mil morreram. A taxa de letalidade do vírus era de 40%.

*Esta matéria está em atualização