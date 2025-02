Reino Unido sediará 1ª cúpula com União Europeia após Brexit

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, presidirá a primeira cúpula entre Reino Unido e União Europeia (UE) em 19 de maio, como parte de seu objetivo de "redefinir" as relações bilaterais após o Brexit, confirmou à Agência EFE uma porta-voz de Downing Street.

O líder trabalhista receberá o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, e a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen.

"Podemos confirmar que o Reino Unido receberá os líderes europeus no Reino Unido para a primeira cúpula entre os líderes do Reino Unido e da UE em 19 de maio", disse outro porta-voz.

Essa reunião, de acordo com a fonte, "proporcionará uma oportunidade de fazer mais progressos em áreas que trarão benefícios tangíveis para os cidadãos do Reino Unido e da UE e fortalecerão ainda mais o relacionamento entre o Reino Unido e a UE".

Espera-se que a cúpula seja a primeira de uma série anual de reuniões entre os líderes de Reino Unido e UE.

O governo confirmou a reunião um dia depois que Starmer participou de um jantar informal com os líderes do Conselho Europeu em Bruxelas na noite passada para discutir medidas que poderiam aproximar o Reino Unido e o bloco.

Apesar dessa aproximação, o líder trabalhista deixou claro que ela não implica em um eventual retorno do Reino Unido à UE, considerando que isso foi resolvido no referendo realizado em junho de 2016, quando os britânicos votaram a favor do Brexit.

Um dos pontos que estão sendo discutidos entre Londres e Bruxelas é o programa de mobilidade para jovens que a UE está tentando promover, ao qual o governo trabalhista tem resistido até agora por motivos de imigração, temendo que ele seja visto como uma porta de entrada para imigrantes quando se busca reduzir a renda.

Esse programa de mobilidade permitiria que jovens de ambos os lados estudassem, trabalhassem ou morassem no Reino Unido e na UE, respectivamente, por um período de até quatro anos, e seria reservado para britânicos e europeus com idade entre 18 e 30 anos.

Na última sexta-feira, o Reino Unido completou cinco anos desde que deixou o bloco europeu.