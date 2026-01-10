Reino Unido prepara tropas para possível envio à Ucrânia

O governo do Reino Unido anunciou neste sábado, 10, que vai destinar 200 milhões de libras (cerca de R$ 1,4 bilhão) para equipar e treinar suas tropas com foco em um possível desdobramento na Ucrânia. A iniciativa faz parte de uma força internacional que poderia sustentar a paz em caso de cessar-fogo com a Rússia.

O secretário de Defesa britânico, John Healey, afirmou que os recursos servirão para garantir que as Forças Armadas “estejam prontas para se mobilizar e liderar a Força Multinacional para a Ucrânia” (MNFU, na sigla em inglês). A declaração ocorreu após a visita de Healey a Kiev, na sexta-feira, quando ele apresentou os planos ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Healey destacou que, enquanto aliados buscam viabilizar um acordo de paz, o compromisso é fortalecer “agora” a defesa aérea ucraniana.

Segundo comunicado oficial, os 200 milhões de libras serão aplicados na modernização de veículos e sistemas de comunicação, no reforço da proteção contra drones e na compra de equipamentos adicionais.

O ministro também informou que, ainda neste mês, terá início no Reino Unido a produção de drones interceptadores Octopus, desenvolvidos pela Ucrânia para neutralizar drones russos usados em ataques contra civis e infraestruturas críticas.

Na última terça-feira, após reunião da Coalizão dos Voluntários em Paris, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou que o Reino Unido e a França pretendem instalar centros militares na Ucrânia depois de um cessar-fogo, dentro do escopo da força multinacional que apoiaria o Exército ucraniano no pós-conflito.

*Com informações da EFE