Regiões da China adotam iuane digital para pagamento de salários

Várias regiões da China estão adotando o iuane digital, também conhecido como e-CNY, para pagamento de salários.

O anúncio recente dos governos de Changshu e Xuzhou, na China, sobre a adoção do e-CNY para transações financeiras diárias, incluindo o pagamento de salários e pequenas despesas corporativas, tem chamado a atenção no país. Alguns governos locais já estão utilizando essa forma de pagamento para distribuir subsídios.

Até o momento, o uso do e-CNY para pagamento de salários está limitado a órgãos governamentais e instituições públicas. Isso se deve ao fato de que os salários dessas pessoas são financiados por subsídios do governo, o que torna a operação mais conveniente e menos propensa à resistência.

O e-CNY é a moeda digital emitida legalmente pelo Banco Popular da China e operada por instituições designadas. Ela é trocada pelo público em geral com valor equivalente às notas e moedas físicas.

Para usar o e-CNY, o usuário precisa baixar o aplicativo e-CNY e abrir uma conta de serviço em uma instituição financeira designada. Essa conta funciona apenas como uma carteira digital e não gera juros sobre o saldo.

Embora possa parecer desnecessário para alguns, em comparação com as contas bancárias, o e-CNY apresenta algumas vantagens. Em primeiro lugar, é considerado o ativo mais seguro como moeda legal do país.

Em segundo lugar, possui características de valor, permitindo a transferência de valores sem depender de uma conta bancária e suportando transações offline, com a característica de “pagamento e liquidação”.

Em terceiro lugar, suporta anonimato controlável, o que é benéfico para proteger a privacidade pessoal e a segurança das informações dos usuários.

Por que a China está promovendo ativamente esse método de pagamento? Internamente, nos últimos anos, o governo chinês tem intensificado a supervisão do fluxo de capital para cooperar com a melhoria do sistema tributário e combater o crime na internet.

A característica “suporta anonimato controlável” do e-CNY por proteger a segurança das informações de transação e impedir que instituições ilegais violem a privacidade das informações pessoais.

Além disso, há registros de transações que as autoridades podem consultar no banco central para prevenir comportamentos ilegais, como evasão fiscal e fraudes online.

Estratégia internacional

Externamente, a China está tentando promover sua estratégia de internacionalização do iuane para competir com a posição do dólar americano como moeda global.

Um exemplo disso é o projeto de ponte de moeda digital entre bancos centrais iniciado pela China em conjunto com Hong Kong, Tailândia e Emirados Árabes Unidos.

A moeda digital, por meio da tecnologia blockchain e de um processo de auditoria simplificado para pagamentos transfronteiriços, simplifica grandemente o fluxo de transações, realiza a descentralização do sistema e democratiza sua operação.

À medida que outros países do mundo começam a participar cada vez mais dos projetos de moedas digitais, um sistema de pagamento internacional baseado em blockchain terá cenários de uso mais amplo.

Com isso, a China pode contornar o antigo sistema monetário dos Estados Unidos e expandir a influência global de sua moeda.

Tradução: Mei Zhen Li

Autor: Zhuohua Liang, com informações do China Daily