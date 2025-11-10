Rebelião em presídio no Equador deixa 31 mortos e dezenas de feridos

Uma rebelião em um presídio no Equador deixou 31 mortos e dezenas de feridos no último domingo, 9. O caso aconteceu durante a madrugada, na penitenciária de Machala, em Al Oro.

Segundo o Serviço Nacional de Atenção Integral a Pessoas Adultas Privadas de Liberdade (SNAI), pelo menos 27 pressos foram encontrados mortos asfixiados à tarde, após o caso. O órgão informou que os suspeitos teriam cometido "asfixia entre eles, o que produziu morte imediata por suspensão".

O SNAI afirmou que 33 detentos sofreram ferimentos durante a rebelião, enquanto outros policiais também ficaram feridos. Já as outras mortes foram um "incidente distinto durante a manhã".

Autoridades locais ainda investigam a ocorrência.