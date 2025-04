Camerlengo? Sé Vacante? Entenda os termos da Igreja Católica

Conclave : reunião secreta dos cardeais para eleger o novo Papa. O termo vem do latim cum clavis, que significa "com chave".

Fumaça Branca e Fumaça Preta : indicadores visuais do resultado das votações. Fumaça preta significa que ainda não houve consenso, enquanto fumaça branca anuncia a eleição de um novo Papa.

Anel de São Pedro : símbolo exclusivo do Papa, destruído após sua morte ou renúncia.

Cardeal : membro do Colégio de Cardeais, responsável por eleger o novo Papa.

Congregações Gerais : reuniões diárias do Colégio de Cardeais para preparar o conclave.

Cíngulo : cordão amarrado na cintura do Papa, simbolizando o voto de castidade e a luta contra as paixões desregradas.

Camauro : gorro vermelho tradicionalmente usado pelos papas no inverno, remetendo ao tempo em que o vermelho era característico dos papas.

Amito : acessório que cobre os ombros e o pescoço do Papa, simbolizando a disciplina dos sentidos e do pensamento.

Veni, Creator Spiritus : hino cantado pelos cardeais no início do conclave, invocando o Espírito Santo.

Casa de Santa Marta : residência onde os cardeais ficam hospedados durante o conclave, isolados do mundo exterior.

Decano do Colégio de Cardeais: cardeal que preside as reuniões do Colégio de Cardeais e conduz o conclave.