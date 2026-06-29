Quem é Diego Santilli, o novo chefe de gabinete de Milei?

O presidente argentino, Javier Milei, nomeou neste domingo, 28, Diego Santilli, antes ministro do Interior, como novo chefe de Gabinete, em substituição a Manuel Adorni, que renunciou no sábado em meio a uma investigação judicial por suposto enriquecimento ilícito.

Santilli, de 59 anos e com uma longa trajetória política, ocupou diversos cargos públicos em Buenos Aires, a capital argentina. Foi diretor do Banco Municipal da cidade e vice-presidente do poder legislativo da capital, antes de se filiar ao partido de direita PRO, pelo qual ocupou cargos como vice-chefe de Governo (2015–2021) e ministro da Segurança da Cidade de Buenos Aires (2018–2021). Também foi senador e deputado nacional entre 2002 e o ano passado.

Em 2015, pouco tempo após se tornar senador, deixou o cargo para concorrer às eleições para a prefeitura de Buenos Aires, ao lado de Horacio Rodríguez Larreta. A dupla ganhou a corrida com um voto apertado no segundo turno, elegeu Larreta como prefeito e Santilli como seu vice. Em 2019, o par apostou na reeleição e venceu no primeiro turno, com 55,9% dos votos.

Desde novembro de 2025, estava à frente do Ministério do Interior, onde liderou as negociações com governadores e bancadas legislativas aliadas. Santilli é o quarto chefe de Gabinete de Milei desde que o presidente chegou ao poder, em dezembro de 2023.

Sucessão

Manuel Adorni, de 46 anos, renunciou no sábado após admitir, há duas semanas, que omitiu 500 mil dólares em suas declarações de bens.

O ex-funcionário, alvo de pressões políticas e de investigações judiciais por suposto enriquecimento ilícito, está envolvido há mais de três meses em um escândalo relacionado à compra de imóveis e a viagens de alto custo.

"Aqui, ao lado do novo chefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, e da secretária-geral da Presidência, Karina Milei, definindo os fundamentos para uma transição organizada do cargo. A cerimônia de posse será na terça-feira, às 16h", anunciou Milei em sua conta no X, acompanhada de uma foto ao lado de Santilli e de sua irmã, Karina.

"Assumo o desafio mais importante da minha vida, com o compromisso de continuar trabalhando para que este governo siga fazendo história. Acredito em projetos coletivos, não em projetos individuais", escreveu Santilli no X após o anúncio."Vou dar tudo de mim para que este governo continue avançando nas reformas estruturais de que a Argentina precisava há décadas", acrescentou.

Ao contrário de Adorni, de estilo confrontador, pouco negociador e com pouca experiência política, Santilli pode trazer um perfil mais voltado ao consenso dentro do governo, dizem analistas.

Com informações da AFP