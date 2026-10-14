Quem é a embaixadora demitida por Trump e que foi noiva do filho do presidente?

RESUMO ＋ A embaixadora dos Estados Unidos na Grécia, Kimberly Guilfoyle, renunciou na terça-feira, 13, a pedido do presidente Donald Trump, após o jornal americano The Wall Street Journal revelar mensagens sobre suposta conduta inadequada. Segundo o jornal, Guilfoyle pediu a um doador republicano US$ 100 mil para quitar uma dívida em troca de facilitar seu acesso à Casa Branca. Guilfoyle nega as acusações.

A embaixadora dos Estados Unidos na Grécia, Kimberly Guilfoyle, renunciou ao cargo na terça, 13, a pedido do presidente Donald Trump após a imprensa americana revelar mensagens que mostram um suposto comportamento inadequado da diplomata, que foi noiva do filho mais velho do republicano, Donald Trump Jr.

As mensagens, reveladas pelo jornal The Wall Street Journal, mostram Kimberly Guilfoyle pedindo que um grande doador do partido republicano quitasse uma dívida de cartão de crédito dela de US$ 100 mil, em troca de facilitar acesso do empresário à Casa Branca.

A comunicação entre os dois teria acontecido pouco antes de Guilfoyle ser confirmada como embaixadora americana em solo grego, no ano passado.

Ainda segundo o The Wall Street Journal, Guilfoyle falou durante meses com Eric Deters, advogado e ex-candidato ao Congresso pelo estado de Kentucky. Deters, por sua vez, tentou convencer o governo Trump a intervir para resolver seus problemas fiscais.

Desde 2020, ele arrecadou para doação milhares de dólares para apoiar a campanha de 2024 à presidência.

Em outros áudios revelados, a então embaixadora teria se gabado de que empresários gregos estavam pagando viagens de luxo para ela.

Reação da Casa Branca

No início da semana, Trump havia dito que não gostou do que viu, em referência à troca de mensagens vazada. Pouco depois, a renúncia da diplomata foi comunicada. "Pedimos à embaixadora Guilfoyle que apresente sua renúncia", declarou na terça-feira, 13, a nova porta-voz da Casa Branca, Katie Zacharia.

"Ela foi um ativo valioso para a equipe e lhe desejamos o melhor", acrescentou Zacharia, em sua primeira coletiva de imprensa no cargo.

Por outro lado, Guilfoyle se defendeu e disse que as acusações são falsas. "Serei sempre grata ao presidente Donald J. Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio", finalizou o pronunciamento nas redes sociais.

Kimberly Guifoyle durante evento no Arizona (Gage Skidmore/Flickr)

Advogada, apresentadora de TV e embaixadora do MAGA

Kimberly Guilfoyle, de 57 anos, ficou conhecida como uma das maiores vozes do movimento MAGA, Make America Great Again ("Faça a América Grande de novo", em tradução livre). Ela atuou como conselheira sênior da última campanha do republicano à Casa Branca e liderou o movimento de arrecadação de fundos para a disputa de Trump.

Na TV, Guilfoyle foi comentarista e analista jurídica de canais como CNN e CNBC, até virar apresentadora fixa em 2006 da rede Fox News, considerada alinhada ao presidente americano.

No direito, trabalhou como procuradora e assistente da procuradoria em cidades como São Francisco e Los Angeles.

Kimberly Guilfoyle ficou noiva do filho mais velho do presidente, entre 2020 e 2024, mas os dois nunca chegaram a se casar. O término aconteceu pouco antes das últimas eleições presidenciais americanas.

Entre 2001 e 2006, ela também foi casada com Gavin Newsom, atual governador democrata da Califórnia, e um dos maiores opositores do presidente americano, Donald Trump.