Quando Donald Trump assume a presidência dos EUA em 2025? Veja data

O republicano Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos Estados Unidos e terá seu segundo mandato como líder do país.

O bilionário de 78 anos voltará ao poder quatro anos após ter perdido a reeleição em 2020 para o atual presidente Joe Biden. Trump se recusou a reconhecer a derrota e estimulou protestos, que culminaram com a invasão do Congresso, em 6 de janeiro de 2021, por seus apoiadores.

Trump venceu, com folga, a democrata Kamala Harris ao atingir 277 delegados no Colégio Eleitoral, nas projeções de diversos veículos de comunicação do país. Ele atingiu a marca após sair vitorioso no estado de Wisconsin.

Quando é a posse de Donald Trump nos EUA?

A posse do republicano Donald Trump será no dia 20 de janeiro, quando os Estados Unidos realizam a cerimônia de posse, que marca o início de um novo mandato presidencial.

O evento cívico-militar, que inclui uma cerimônia oficial e atividades públicas, ocorre tradicionalmente ao meio-dia, horário local, no Capitólio dos Estados Unidos. Após o juramento, Trump deve fazer seu primeiro discurso oficial, estabelecendo o tom para seu mandato, e em seguida participará de um desfile pela avenida Pensilvânia.

O trajeto liga o Capitólio à Casa Branca, onde o republicano exercerá suas funções pelos próximos quatro anos. Esse desfile é uma tradição que representa o percurso simbólico do poder para a residência oficial do chefe do Executivo americano.

As tradições na celebração da posse

As cerimônias de posse presidencial nos Estados Unidos seguem uma sequência tradicional desde que Franklin D. Roosevelt assumiu o cargo em 1933. Naquela ocasião, Roosevelt participou de uma celebração religiosa na manhã de sua posse, estabelecendo um costume seguido pelos presidentes eleitos subsequentes.

Após o culto, o presidente eleito Donald Trump, o vice-presidente eleito James David Vance e suas famílias se dirigem ao Capitólio dos EUA, acompanhados por diversas autoridades.

Durante a cerimônia no Capitólio, o vice-presidente eleito é empossado primeiro, normalmente por um funcionário escolhido por ele. Em seguida, o presidente eleito faz o juramento de posse diante do presidente da Suprema Corte. Um almoço e desfile inaugural completam o evento, e a noite geralmente é marcada por bailes em homenagem ao novo presidente.

O protocolo tradicional, no entanto, já sofreu mudanças em situações extraordinárias, como nos casos de sucessão presidencial devido a mortes inesperadas. Em 1865, após o assassinato de Abraham Lincoln, o vice-presidente Andrew Johnson tomou posse em uma cerimônia privada, realizada em sua residência em Washington, D.C.

Quando o presidente John F. Kennedy foi assassinado em 1963, Lyndon B. Johnson foi empossado no avião presidencial Força Aérea no aeroporto de Dallas, em uma cerimônia discreta.

A posse de Joe Biden em 2021 também fugiu do padrão tradicional. Realizada em meio à pandemia de COVID-19, a cerimônia foi restringida para evitar aglomerações e contou com uma segurança reforçada após o ataque ao Capitólio, duas semanas antes, por apoiadores de Donald Trump. O republicano não foi à posse do sucessor. Foi a primeira vez que isso ocorreu desde 1869.