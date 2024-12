Mala nuclear: o que é e como ela simboliza o poder na transição presidencial dos EUA

No dia 20 de janeiro de 2025, os Estados Unidos vivenciarão mais uma transição de poder, desta vez quando Joe Biden deixará a presidência do país para que Donald Trump assuma seu segundo mandato.

Entre os eventos emblemáticos da posse presidencial está a transferência da “mala nuclear”, um dos símbolos mais importantes e misteriosos do poder presidencial.

O que é a “mala nuclear”?

Conhecida oficialmente como “football”, a famosa mala nuclear é cercada de mistérios e alimentada por mitos que a cultura pop ajudou a perpetuar. Diferente do que filmes e séries sugerem, ela não contém um botão mágico para lançar mísseis, mas sim documentos estratégicos e detalhados com todas as opções possíveis de um ataque nuclear, além de instruções para situações de emergência, segundo o jornal O Globo.

A mala acompanha o presidente 24 horas por dia, transportada por um oficial militar designado. O objetivo é garantir acesso imediato às informações cruciais que permitem decisões rápidas e estratégicas.

Como funciona o sistema de comando nuclear dos EUA?

Além do presidente, o vice-presidente também é escoltado por um oficial que carrega uma mala idêntica, assegurando a continuidade do comando em caso de incapacidade do chefe do Executivo.

Para autorizar um ataque nuclear, o presidente precisa de um código único conhecido como “biscoito”, armazenado em um pequeno cartão, geralmente mantido em sua posse pessoal, como na carteira.

Essa medida de segurança garante a autenticação das ordens, impedindo que terceiros possam comprometer a cadeia de comando nuclear.

A transição da mala nuclear na posse presidencial

Durante a cerimônia de posse no Capitólio, um dos momentos mais sensíveis é a transferência da mala nuclear. No dia 20 de janeiro, o oficial que acompanha Joe Biden entregará a mala ao responsável designado para Donald Trump, garantindo que o presidente empossado esteja pronto para responder a qualquer emergência de segurança nacional, incluindo a eventual autorização de um ataque nuclear.

Este processo ocorre minutos antes do juramento presidencial, simbolizando a continuidade das instituições democráticas mesmo em momentos de mudanças significativas no comando do país.