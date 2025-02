Quando as tarifas de Trump sobre aço e alumínio entram em vigor?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo, 9, que irá impor 25% de tarifas sobre importações de aço e alumínio a todos os países a partir desta segunda, 10. No entanto, ainda não está claro como e quando isso será implantado na prática.

"Todo o aço que vier para os Estados Unidos terão uma tarifa de 25%. Alumínio, também", disse Trump, durante conversa com jornalistas a bordo do avião Air Force One.

Em 2024, o Brasil foi o segundo maior fornecedor do metal para os EUA, atrás apenas do Canadá. No acumulado do ano, o país vendeu 4,08 milhões de toneladas, representando 15,5% de tudo que os Estados Unidos compraram de fora. Segundo o governo americano, o montante equivaleu a US$ 2,99 bilhões.

Para que as novas tarifas entrem em vigor, elas precisam ser oficializadas por uma ordem executiva ou alteração nas regras comerciais do país, geralmente chamadas por lá de "seções", pois são divisões de leis e acordos mais amplas, como o Trade Act, de 1974.

Até a publicação desta reportagem, Trump não havia divulgado nenhuma ordem oficial para confirmar a imposição de tarifas. Quando isso for feito, ficará claro como e quando as medidas entrarão em vigor.

Recuos e adiamentos

Em outras ocasiões, como quando anunciou tarifas contra o México, China e Canadá, Trump demorou alguns dias para assinar a ordem executiva sobre o tema. Ele ficou dias dizendo que as tarifas entrariam em vigor em 1º de fevereiro, mas só assinou a ordem para isso no próprio dia 1º, no fim da tarde, e determinou que as medidas entrassem em vigor três dias depois, em 4 de fevereiro.

No entanto, as tarifas contra México e Canadá foram adiadas até 4 de março, após um acordo. Os países vizinhos tomaram medidas para reforçar a segurança na fronteira e assumiram mais alguns compromissos.

Já as tarifas contra a China, de 10% adicionais, entraram em vigor no dia 4. Em resposta, a China impôs tarifas de 10% a 15% em uma série de produtos dos EUA, que passaram a valer nesta segunda, 10.