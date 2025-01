Quais são os passaportes mais (e os menos) poderosos do mundo em 2025?

O ranking de passaportes mais poderosos do mundo, divulgado pelo Henley Passport Index em 2025, trouxe mudanças significativas em comparação aos anos anteriores. O índice, que avalia a quantidade de destinos que os portadores de passaportes podem acessar sem visto, destacou a força de países asiáticos e europeus, consolidando suas posições entre os líderes globais.

Nesta edição, Cingapura ocupou isoladamente o primeiro lugar, com seus cidadãos podendo acessar 195 destinos sem a necessidade de visto. No segundo lugar, aparece o Japão, com acesso a 193 destinos. A terceira posição foi compartilhada por quatro países europeus — Alemanha, França, Itália e Espanha —, além da Coreia do Sul e da Finlândia, cada um com acesso a 192 destinos.

Outros países europeus completam o topo da lista. Áustria, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Suécia e Países Baixos ficaram na quarta posição, com acesso a 191 destinos. Na sequência, na quinta posição, aparecem Bélgica, Portugal, Suíça, Reino Unido e Nova Zelândia, com 190 destinos sem visto.

Alterações no ranking

O índice deste ano revela não apenas os países com maior liberdade de acesso global, mas também os que enfrentaram quedas nos últimos anos. A posição dos Estados Unidos, por exemplo, caiu para o 9º lugar, com 186 destinos acessíveis, marcando uma das maiores quedas do ranking na última década. O Reino Unido, que já liderou o ranking em 2015, também caiu para a quinta posição.

Por outro lado, a China subiu para a 60ª posição, destacando uma maior abertura internacional ao permitir que cidadãos de 58 países visitem o país sem a necessidade de visto. Metade dessas concessões foi adicionada apenas no último ano, mostrando esforços diplomáticos para impulsionar sua conectividade global.

O Brasil ocupa a 18ª posição no Henley Passport Index de 2025, permitindo que seus cidadãos acessem 171 países sem a necessidade de visto. A posição reflete o fortalecimento das relações diplomáticas do país com diversas nações, especialmente na América Latina, Europa e partes da Ásia. Esse número expressivo de destinos facilita tanto o turismo quanto os negócios internacionais, consolidando o passaporte brasileiro como um dos mais bem colocados da região.

No extremo oposto, os passaportes mais fracos continuam concentrados em países que enfrentam desafios econômicos e políticos. Afeganistão, Síria, Iraque, Iêmen e Somália figuram nas últimas posições, com acesso limitado a menos de 40 destinos. O Afeganistão ocupa novamente o último lugar, com seus cidadãos podendo visitar apenas 26 destinos sem visto.

País Ranking Países aceito Cingapura 1 195 Japão 2 193 Finlândia 3 192 França 3 192 Alemanha 3 192 Itália 3 192 Coréia do Sul 3 192 Espanha 3 192 Áustria 4 191 Dinamarca 4 191 Irlanda 4 191 Luxemburgo 4 191 Holanda 4 191 Noruega 4 191 Suécia 4 191 Bélgica 5 190 Nova Zelândia 5 190 Portugal 5 190 Suíça 5 190 Reino Unido 5 190

Diferenças regionais

A diferença entre o melhor e o pior passaporte — 169 destinos — é a maior registrada nos 19 anos de história do Henley Passport Index.

Os países asiáticos mantêm sua força no topo do ranking, com acesso facilitado a regiões como Europa, América do Norte e Sudeste Asiático. Já os países europeus continuam dominando as posições intermediárias do top 20, beneficiados por acordos regionais como o Espaço Schengen, que facilita a livre circulação dentro do continente.

Especialistas sugerem que as posições no ranking podem continuar a mudar nos próximos anos, com as tensões geopolíticas e mudanças nas políticas de imigração influenciando a mobilidade global. A crescente pressão para equilibrar segurança nacional e abertura internacional será um desafio para muitos países, especialmente em regiões de instabilidade política.