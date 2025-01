China confirma seu primeiro surto da nova variante da mpox

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China confirmou nesta quinta-feira, 9, o primeiro caso da nova variante clado lb da mpox (anteriormente conhecida como varíola dos macacos), cuja origem remonta a um cidadão estrangeiro com histórico de viagem e residência na República Democrática do Congo.

Segundo o CDC chinês, cidades como Pequim e Tianjin (norte) e províncias como Cantão (sudeste) e Zhejiang (leste) ativaram um mecanismo conjunto de prevenção e controle para rastreamento epidemiológico, encontrando mais quatro casos em pessoas infectadas após contato próximo com o estrangeiro.

"Apresentam sintomas como erupção cutânea e herpes, que são relativamente leves. As pessoas infectadas estão recebendo tratamento médico e observação sanitária. A epidemia está sendo controlada efetivamente", disse o centro em um breve comunicado.

No último dia 14 de agosto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência sanitária internacional devido à disseminação da mpox, especialmente na África, onde foram registrados milhares de infecções e centenas de mortes.

Apenas dois dias depois, as autoridades chinesas anunciaram que reforçariam as medidas de vigilância em suas fronteiras por seis meses para impedir a entrada do vírus, exigindo que todas as aeronaves e embarcações provenientes de áreas afetadas pela doença cumpram medidas sanitárias.

A triagem se concentra na detecção de sintomas como febre, dor de cabeça e erupções cutâneas em viajantes. Além disso, são realizadas inspeções sanitárias abrangentes em veículos, contêineres e mercadorias originárias das áreas afetadas.

As autoridades chinesas também deram sinal verde para a comercialização do primeiro kit de teste desenvolvido nacionalmente para mpox. O país asiático também está desenvolvendo uma vacina contra a doença, que já está em fase de pesquisa clínica.

A Suécia confirmou o primeiro caso do subtipo 1b fora da África em 15 de agosto. A Tailândia confirmou o primeiro caso na Ásia em 22 de agosto.

O alarme da OMS em agosto se concentrou na rápida disseminação e alta mortalidade na África dessa nova variante (clade Ib), da qual vários casos foram identificados fora do continente em pessoas que viajaram para áreas da África.

Esta variante difere do clado II, que causou um surto violento na África em 2022, além de centenas de casos na Europa, América do Norte e países de outras regiões, e já levou à declaração de emergência sanitária internacional entre 2022 e 2023.

A mpox é uma doença infecciosa que pode causar erupções cutâneas dolorosas, inchaço dos gânglios linfáticos, febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas e falta de energia.