Imóveis em Londres ficam 22% mais baratos; preços são os mais acessíveis em 10 anos

Ao pensar em preços de apartamentos, logo vem a cabeça Nova York ou Dubai. Mas há uma cidade que os valores alcançaram patamares exorbitantes na última década: Londres. No auge, em 2017, o custo de um apartamento em Londres era mais de 12 vezes superior à renda anual mediana de um trabalhador.

Mesmo que os funcionários da capital da Inglaterra recebam salários substancialmente maiores em comparação com o resto do Reino Unido, juntar o valor da entrada de um imóvel exigia um emprego com remuneração acima da média, riqueza familiar ou ambos.

Apesar de Londres continuar sendo um mercado caro, o cenário atual é menos intimidador para quem tenta dar o primeiro passo rumo à casa própria.

Para o trabalhador típico da cidade, o preço dos apartamentos caiu para menos de nove vezes o rendimento anual — o patamar mais acessível em 12 anos, segundo uma análise da Bloomberg com base em dados do Registro Predial e de rendimentos oficiais. Em termos reais, os imóveis desse segmento estão 22% mais baratos do que há dez anos.

A dinâmica da capital contrasta com a média nacional. Ajustados pela inflação, os preços dos imóveis em Londres recuaram cerca de 15% desde 2015, enquanto no restante do Reino Unido houve uma valorização de aproximadamente 5%.

Por que os preços caíram?

De acordo com a Bloomberg, uma combinação de fatores ajudou a esfriar o mercado. O Brexit, o aumento de impostos e mudanças regulatórias pesaram sobre o setor. No caso específico dos apartamentos, a pressão sobre proprietários e a preferência, no pós-pandemia, por casas maiores contribuíram para a queda das avaliações.

“Esse desempenho inferior dos apartamentos se deve à busca por espaço e à priorização de casas por parte dos compradores desde a pandemia”, disse Richard Donnell, diretor executivo de pesquisa da Zoopla, à Bloomberg, citando também as regras mais rígidas de financiamento imobiliário.

“Depois tivemos o voto do Brexit e várias alterações fiscais direcionadas a investidores em imóveis para arrendamento e compradores estrangeiros”, afirmou Donnell à Bloomberg. “Isso afetou a procura num momento em que havia muita incerteza sobre o investimento em Londres em geral por parte das empresas.”

Outro sinal da mudança é a redução do prêmio de preços da capital em relação ao restante do país. Dados da Hamptons mostram que esse ágio caiu para o nível mais baixo em 14 anos, fazendo com que o valor médio dos imóveis em Londres seja hoje inferior ao dobro da média inglesa. No pico dessa diferença, em 2016, as propriedades londrinas custavam 133% mais do que as do restante da Inglaterra.

“Historicamente, Londres passou por períodos de forte desempenho superior”, disse Aneisha Beveridge, chefe de pesquisa da Hamptons. “O que é diferente desta vez é o impacto das recentes mudanças tributárias — especialmente em relação ao imposto de selo e ao tratamento de não-domiciliados — que acreditamos terem alterado significativamente a perspectiva para o mercado imobiliário da capital.”

Dados mais recentes da Rightmove, divulgados na última segunda-feira, 8, mostram que bairros como Westminster, Camden e Newham registraram as maiores quedas anuais nos preços pedidos pelos vendedores em dezembro. No conjunto da capital, os valores dos imóveis que entraram no mercado ficaram estáveis na comparação anual, desempenho melhor do que a queda de 0,6% observada no país como um todo.

Segundo a Bloomberg, a Rightmove aponta sinais iniciais de recuperação após o arrefecimento da especulação imobiliária. A empresa reportou um aumento de 24% no número de vendedores em Londres no segmento de alto padrão, indicando uma retomada gradual da atividade.