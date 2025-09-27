Por que a Tailândia se tornou o destino de bem-estar favorito dos turistas?

O turismo de bem-estar deve faturar US$ 1,35 trilhão até 2028, conforme projeção do Global Wellness Institute. A Tailândia se tornou o destino dos sonhos para quem preza por saúde física e mental. O país asiático é referência em wellness travel, oferecendo experiências relaxantes e transformadoras aos visitantes.

A 13ª edição do Traveller Review Awards, da Booking.com, classificou Ko Lanta, distrito tailandês, como o terceiro destino mais acolhedor do mundo em 2025. Já Bangkok, a capital, entrou no top 10 de lugares mais buscados globalmente para o verão de 2025.

Exploração do bem-estar espiritual, físico e mental

A cultura tailandesa é fortemente ligada aos princípios do budismo, religião predominante no país, que valoriza a compreensão da natureza, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal por meio da meditação. O interesse crescente por práticas de bem-estar trouxe ainda mais visibilidade para a Tailândia, hoje considerada referência mundial em retiros espirituais e terapias voltadas ao equilíbrio.

O Songkran, Ano Novo Tailandês celebrado de 13 a 15 de abril, é um dos atrativos culturais mais procurados. No festival, participantes jogam água uns nos outros como símbolo de purificação e renovação.

Além da espiritualidade, o país também se destaca por oferecer sessões de yoga e meditação guiada em praias, cachoeiras e lagos, bem como massagens tailandesas, reconhecidas por seus efeitos terapêuticos: redução de dores, melhora da flexibilidade, alívio do estresse e qualidade do sono. Outro diferencial é a alimentação natural e orgânica, valorizada em spas e resorts, com frutas, legumes e vegetais frescos no lugar de ultraprocessados.

Experiências que conectam com a natureza

Banhada pelos oceanos Índico e Pacífico, a Tailândia reúne paisagens paradisíacas e resorts que integram o bem-estar ao contato com a natureza. O Chai Lai Orchid, por exemplo, mantém um santuário de elefantes, onde os animais circulam livremente e interagem de forma respeitosa com os hóspedes.

Com mais de 40 mil templos budistas espalhados pelo território, o país também é reconhecido como polo de retiros espirituais, que atraem turistas em busca de imersões prolongadas em espiritualidade, saúde e autoconhecimento.

“Efeito White Lotus” impulsiona a economia local

Entre 2024 e o início de 2025, a Tailândia presenciou o chamado “Efeito White Lotus”, que descreve a influência da série The White Lotus sobre o turismo. A terceira temporada foi gravada em Koh Samui, ilha tailandesa, em resorts da rede Four Seasons.

The White Lotus: terceira temporada foi gravada em Koh Samui, ilha tailandesa, em resorts da rede Four Seasons (Max/Divulgação)

Após o lançamento, em fevereiro de 2025, a plataforma Hotels.com registrou aumento de 40% na procura por reservas no Four Seasons Resort Koh Samui, cenário da produção. Resorts da rede Anantara também tiveram alta expressiva: o tráfego em seus sites cresceu 104% em comparação ao ano anterior.

O impacto refletiu no setor aéreo. A Bangkok Airways encomendou 30 novas aeronaves para atender à demanda e estima transportar 4,7 milhões de passageiros em 2025, contra 4,3 milhões em 2024.

Facilidades para os turistas

Apesar de registrar 7% menos visitantes internacionais em relação a 2024 — em parte devido à concorrência de países vizinhos como Vietnã e Sri Lanka — a Tailândia vem adotando medidas para recuperar seu fluxo turístico. Entre elas, estão vistos de longa duração para nômades digitais e a plataforma TouristDigipay, que permite converter criptomoedas em baht tailandês.

Para brasileiros, as vantagens são ainda maiores: não há exigência de visto para estadias de até 90 dias, o que reduz burocracias e facilita a viagem, especialmente em um cenário em que o real está valorizado frente à moeda local.

Combinando espiritualidade, natureza e cultura, a Tailândia se consolida como um destino não apenas turístico, mas transformador — onde cada viagem pode se tornar também um mergulho em saúde, autoconhecimento e bem-estar.