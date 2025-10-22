Mundo

EUA impõe sanções aos maiores produtores de petróleo da Rússia

Medida anunciada pelo Departamento do Tesouro visa pressionar o presidente russo Vladimir Putin ao acordo de paz com a Ucrânia

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18h10.

Os Estados Unidos anunciaram sanções contra os maiores produtores de petróleo da Rússia nesta quarta-feira, 22. Esta é a ação mais significativa do governo de Donald Trump até o momento para pressionar o presidente russo Vladimir Putin em relação à guerra na Ucrânia.

A medida atinge a gigante petrolífera estatal Rosneft PJSC e a Lukoil PJSC. O Departamento do Tesouro dos EUA alega a "falta de compromisso sério da Rússia com um processo de paz para encerrar a guerra na Ucrânia", segundo um comunicado divulgado nesta tarde.

O ataque da Casa Branca visa prejudicar a capacidade da Rússia de gerar recursos para sua máquina de guerra.

"Agora é a hora de parar com a matança e de um cessar-fogo imediato", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, no comunicado. "O Tesouro está preparado para tomar novas medidas, se necessário, para apoiar os esforços do presidente Trump para resolver mais uma guerra."

*Mais informações em instantes. 

