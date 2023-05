Putin acusa Ocidente de desencadear 'guerra' contra a Rússia

O presidente Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira, 9, que o mundo está em um "ponto de inflexão" e que os países ocidentais desencadearam uma "guerra" contra a Rússia, antes de prometer a "vitória", durante um desfile militar na Praça Vermelha de Moscou.

O que disse Putin?

"A civilização está novamente em um ponto de inflexão. Uma guerra foi desencadeada contra nossa pátria", disse Putin, diante de milhares de soldados e políticos russos reunidos para celebrar a vitória sobre a Alemanha nazista em 1945.

"Nada é mais importante agora que a tarefa militar de vocês. A segurança do país depende, hoje, de vocês. O futuro do nosso Estado e do nosso povo depende de vocês", declarou aos soldados, incluindo centenas que participaram na ofensiva na Ucrânia.

"Cumpram suas missões militares com honra, combatam pela Rússia", acrescentou, antes de clamar: "Pela Rússia, por nossas corajosas Forças Armadas, pela vitória! Hurra!"

Putin também criticou as "elites ocidentais globalizadas", acusadas de levar os povos a confrontos e de "provocar conflitos sangrentos".

"O objetivo deles, e não há nada de novo aqui, é conseguir o colapso e a destruição de nosso país", disse o presidente russo, que justifica ofensiva contra a Ucrânia como uma medida para defender a Rússia diante de uma suposta agressão ocidental.

Após o breve discurso do presidente, milhares de militares desfilaram na emblemática Praça Vermelha da Moscou, com bandeiras russas e soviéticas.

As celebrações, organizadas a cada ano para celebrar a vitória contra a Alemanha nazista em 1945, acontecem este ano à sombra da ofensiva de Moscou na Ucrânia, marcada por reveses sofridos pelo exército russo no campo de batalha.