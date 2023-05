UE considera sancionar oito empresas da China, alegando fornecimento de tecnologias à Rússia

A União Europeia está considerando sancionar oito empresas chinesas por ligações com a guerra da Rússia na Ucrânia, disseram diplomatas sob condição de anonimato. A medida busca atingir empresas que o bloco acredita terem fornecido tecnologias a Moscou, incluindo semicondutores, que podem ser usados para fins militares.

Das oito empresas chinesas listadas, seis são sediadas em Hong Kong e várias já estão em listas de sanções dos EUA, disseram os diplomatas. Entre as empresas, estão a 3HC Semiconductors, a King-Pai Technology HK e a Sinno Electronics, segundo dois dos diplomatas.

As punições propostas fazem parte de um 11º pacote de sanções contra a Rússia por causa de sua invasão. As novas medidas se concentram nos esforços para evitar que a Rússia e seus militares contornem as sanções ocidentais, um ponto central no esforço das autoridades europeias e norte-americanas para enfraquecer a economia da Rússia e reduzir a receita que o Kremlin tem para continuar seu esforço de guerra.

As sanções foram relatadas pela primeira vez pelo Financial Times e precisarão ser apoiadas por todos os 27 estados membros da UE. Elas foram apresentadas pela Comissão Europeia, braço executivo do bloco, na última sexta-feira, e as discussões devem começar nesta semana.