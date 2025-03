Putin aceita ajudar Trump em negociações com o Irã

A Rússia concordou em intermediar conversas entre o governo de Donald Trump e o Irã, abordando temas como o programa nuclear iraniano e seu apoio a grupos hostis aos Estados Unidos. A informação foi revelada pela Bloomberg, com base em fontes familiarizadas com as negociações.

Trump teria feito o pedido diretamente ao presidente Vladimir Putin durante um telefonema em fevereiro. Dias depois, altos funcionários dos EUA e da Rússia trataram do tema em reuniões na Arábia Saudita. A Rússia e o Irã confirmaram oficialmente o pedido.

“A Rússia acredita que os Estados Unidos e o Irã devem resolver todos os problemas por meio de negociações e está pronta para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir isso”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em resposta à Bloomberg.

O governo iraniano, por sua vez, não negou a possibilidade de mediação russa. “Dada a importância dessas questões, é possível que muitas partes mostrem boa vontade e prontidão para ajudar”, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei.

Desde que assumiu o cargo, Trump tem buscado reconstruir as relações com Putin, abaladas desde o início da guerra na Ucrânia em 2022. Além da questão iraniana, os dois líderes discutem outros interesses estratégicos, como rotas comerciais e exploração de recursos no Ártico.

Em 18 de fevereiro, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, abordaram a possibilidade de Moscou atuar como canal de diálogo entre Washington e Teerã, durante uma reunião em Riad, na Arábia Saudita.

Posteriormente, Lavrov repassou detalhes dessas conversas ao vice-ministro iraniano Abbas Araghchi, segundo declaração do próprio Araghchi em entrevista coletiva.